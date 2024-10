Artur Jorge projeta duelo entre Botafogo e Peñarol na Libertadores: "Sei as dificuldades que teremos"

Depois do empate amargo diante do Criciúma, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, o Botafogo volta suas atenções para a Copa Libertadores. O Glorioso recebe o Peñarol, do Uruguai, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal, no Maracanã.

"Aquilo que nós vimos e já tivemos a oportunidade de ver desta equipe do Peñarol contra o Flamengo, a forma como conseguiu vencer aqui e empatar lá, foi muito na base de uma equipe que defensivamente trabalhou muito e sempre próximo da sua grande área. Quebrou constantemente o ritmo de jogo e usou como arma para que não se jogasse o jogo. Já ouvi seu técnico falar sobre o Botafogo e sei as dificuldades que teremos pela frente", disse Artur Jorge.

Mais de 64 mil alvinegros criaram uma atmosfera incrível e jogaram juntos até o último segundo. Agora o nosso foco volta para o sonho da América!

Depois de eliminar Palmeiras e São Paulo, o Botafogo segue em busca de uma vaga inédita na final da Copa Libertadores. Do outro lado, o Peñarol tenta voltar à decisão 13 anos depois do vice-campeonato em 2011, diante do Santos.

Nesta edição, a equipe uruguaia passou por The Strongest, da Bolívia, e Flamengo para chegar à semifinal.

"É uma eliminatória de 50 a 50, com características diferentes entre as duas equipes, sem dúvida nenhuma, mas que as possibilidades são exatamente nas mesmas medidas. Vamos tentar conseguir, no nosso jogo de quarta-feira, um bom resultado, uma boa exibição e tentar ganhar o jogo para termos vantagem na segunda partida, na casa do adversário. São dois jogos com exigências muito grandes para as duas equipes e que dão vaga para a final, onde todos querem estar", projetou o treinador.

O segundo jogo acontece no dia 30 de outubro, às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.