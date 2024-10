Santos perde para o Red Bull Bragantino nos pênaltis e dá adeus ao Paulista sub-20 nas quartas de final

O sub-20 do Santos está eliminado do Campeonato Paulista da categoria. No duelo de volta das quartas de final, o Peixe perdeu para o Red Bull Bragantino nos pênaltis, por 4 a 2, após vitória por 2 a 1 no tempo normal. Rodrigo Cezar e Perlaza marcaram para a equipe mandante, enquanto Raony descontou para o time visitante durante os 90 minutos.

O duelo foi decidido nas penalidades após um empate em 3 a 3 no placar agregado. O Red Bull Bragantino havia vencido na ida por 2 a 1, enquanto na volta, o Peixe saiu vitorioso pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o goleiro João Madeira brilhou, pegou duas cobranças e colocou o Massa Bruta na final.

Enzo Monteiro e Gabriel Bontempo converteram as cobranças santistas. Rodrigo Cezar e Vinícius Lira, por sua vez, tiveram as cobranças defendidas pelo goleiro João Madeira. Do lado do Red Bull Bragantino, todos acertaram.

Os gols do jogo

O Santos abriu o marcador logo aos sete minutos da primeira etapa. Gabriel Bontempo tabelou com Rafael Silva, recebeu de volta e cruzou para dentro da área. Rodrigo Cezar subiu mais alto que a zaga do Red Bull Bragantino e cabeceou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para os donos da casa.

E foi aos 11 minutos que os Meninos da Vila ampliaram a vantagem no marcador. Perlaza enfiou lindo passe para Rodrigo Cezar, que finalizou dentro da área e parou em defesa do goleiro rival. No rebote, o próprio Perlaza, que invadia a grande área, arrancou e completou para o gol: 2 a 0.

Mas poucos minutos depois, o Red Bull Bragantino diminuiu a vantagem santista. A zaga do Santos afastou mal e Kelvin Flores dominou do lado esquerdo da grande área. O domínio serviu como um passe para Raony, que chegou batendo para o gol e marcou.