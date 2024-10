Diferença financeira entre Flamengo e Palmeiras vai diminuir em 2025

Rodrigo Mattos destacou no Finanças do Esporte que a disparidade financeira entre Flamengo e Palmeiras vai diminuir em 2025. No último balanço disponível, a diferença é de R$ 448 milhões para o Fla.

Segundo o colunista do UOL, a diminuição deve ocorrer em função das receitas correntes, principalmente nos contratos de TV e de patrocínio. Veja abaixo o quadro comparativo.

Por que vai diminuir? Receita de TV, para o ano que vem, também vai ter a variação das posições, mas como vai acabar o mínimo garantido do Flamengo e os dois assinaram com a Libra, que assinou com a Globo, nos valores projetados, a diferença que era de cento e poucos milhões vai cair para um valor que a gente ainda não sabe qual é, porque precisamos ver a posição dos dois no final do ano, mas certamente é menor do que R$ 100 milhões. Então, você tem uma queda na diferença entre os dois.

Em patrocínio, hoje a camisa do Flamengo está valendo na casa de R$ 250 milhões, incluindo o novo contrato com a Pixbet e a Adidas, e está com as propriedades todas exploradas, pode ter uma variação, mas tem menos espaço para crescer do que o Palmeiras. O Palmeiras hoje está em torno de R$ 131 milhões (R$ 81 milhões da Crefisa e mais R$ 50 milhões da Puma), só que o Palmeiras projeta R$ 150 milhões na camisa, que eu recebi a informação que a Sportingbet é a favorita. Independente de quem feche, a projeção de R$ 150 milhões é completamente plausível. Se atingir esses R$ 150 milhões, com a Puma chega aos R$ 200 milhões. Então, a diferença se reduz bastante no patrocínio também. Vai ficar uma diferença entre cinquenta e sessenta milhões, sendo que hoje a diferença é de quase R$ 100 milhões. A diferença cai nas duas principais receitas correntes. Rodrigo Mattos

Raio-X de Flamengo e Palmeiras*

RECEITA TOTAL

Flamengo - 2023 - R$ 1,375 bilhão

- 2023 - R$ 1,375 bilhão Palmeiras - 2023 - R$ 927 milhões

CONTRATOS DE TV

Flamengo

2025 - R$ 220 a 245 milhões

2023 - R$ 290 milhões

Palmeiras

2025 - R$ 190 a 210 milhões

2023 - R$ 180 milhões

PATROCÍNIO

Flamengo

2025 - R$ 250 milhões

2024 - R$ 250 milhões

Palmeiras

2025 - R$ 200 milhões

2024 - R$ 131 milhões

PLACAS

Flamengo

2025 - R$ 66 milhões

2023 - R$ 45 milhões

Palmeiras

2025 - R$ 63 milhões

2023 - R$ 26 milhões

* Segundo dados dos últimos balanços financeiros disponíveis.

