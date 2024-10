Com hat-trick de Harry Kane, Bayern vence o Stuttgart e segue líder no Alemão

O Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 4 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão. No jogo, brilhou a estrela do inglês Harry Kane, que marcou os três gols do duelo. O outro tento dos bávaros foi feito por Kingsley Coman.

Com a vitória, o Bayern se mantém líder do Campeonato Alemão, com 17 pontos em sete jogos. O Stuttgart estacionou nos nove pontos após o mesmo número de partidas, ocupando a oitava posição.

O próximo jogo do Bayern de Munique na competição é no dia 27 de outubro, domingo, quando visitará o Bochum, às 11h30 (de Brasília). Antes, a equipe bávara enfrentará o Barcelona, nesta quarta-feira, fora de casa, às 16h, pela Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Stuttgart também tem um jogo pela Champions nesta semana. Os alemães visitarão a Juventus nesta terça-feira, às 16h. Na Bundesliga, o Stuttgart enfrentará o Holstein Kiel no próximo sábado (26), em casa, às 10h30.

O gol do jogo

Aos 11 minutos do segundo tempo, o Bayern de Munique finalmente abriu o placar. O atacante Harry Kane arriscou de muito longe, conseguiu vencer o goleiro Nubel e marcou o primeiro gol dos bávaros.

Apenas três minutos depois, Kane marcou mais um. O inglês recebeu dentro da área, brigou incessantemente com a zaga adversária e conseguiu finalizar forte de pé direito.

Aos 35 da etapa final, Harry Kane aproveitou um rebote dentro da área e sem muitas dificuldades marcou o terceiro do Bayern e o seu terceiro no jogo, completando um hat-trick.

Por fim, aos 43, Kingsley Coman recebeu, cortou a marcacão e com muita categoria finalizou de chapa no canto esquerdo de Nubel para fechar a goleada.

Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

B. Monchengladbach 3 x 2 Heidenheim



Bayer Leverkusen 2 x 1 Eintracht Frankfurt



Freiburg 3 x 1 Augsburg



Hoffenheim 3 x 1 Bochum



Mainz 0 x 2 RB Leipzig