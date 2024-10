Cavani fala de críticas de jogadores a Bielsa: 'Inútil perder tempo'

O atacante uruguaio Edinson Cavani disse, em entrevista à ESPN Argentina nesta sexta-feira (18), que nunca falou com o treinador da seleção, Marcelo Bielsa. O técnico sofreu críticas de Luís Suárez e outros atletas do elenco, como Federico Valverde e Agustín Canobbio.

O que ele disse

Cavani afirmou que Bielsa deve ter "seus motivos" para não se relacionar com os atletas. "Nunca falei com ele. Ele deve ter seus motivos. Tento ver as coisas dessa forma. Às vezes você não sabe os motivos de certos comportamentos, às vezes há outros tipos de interesses ou decisões que não são apenas de um treinador. É inútil perder tempo. Se foi propositalmente ou não para que os grandes saíssem da Seleção, não sei".

O atacante destacou que há coisas no futebol que você vai descobrindo apenas com o passar dos anos. "Tem muita coisa que acontece no futebol, que é tão difícil naquela parte de bastidores que o jogador não sabe e vai descobrindo com o passar dos anos. Você começa a procurar a resposta e às vezes nunca consegue", contou.

Suárez relatou relação complicada entre Bielsa e jogadores do Uruguai. Em entrevista ao canal DSports, o ídolo uruguaio disse que jogadores fizeram uma reunião para que o treinador fizesse o "mínimo" por eles: "Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia".

Valverde concordou com Suárez, quando o ídolo uruguaio falou sobre jogadores não receberem nem bom dia do treinador. Dias depois, o atacante do Athletico e do Uruguai, Agustín Canobbio também falou sobre o que sentia em relação a Bielsa. "Teve muita falta de respeito, constantemente. Eu sou um cara muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi", disse o ponta, em entrevista ao programa Minuto 1.

Paz selada entre jogadores e treinador

Segundo o El País, uma reunião foi feita no último dia 8 entre dirigentes e jogadores. Jorge Giordano, diretor técnico, Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), e Matías Pérez, membro do Comitê Executivo da AUF, formaram encontro com os jogadores José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández e Nicolás de la Cruz para entender as opiniões dos atletas acerca do ambiente com o treinador Marcelo Bielsa.

No dia 9, ocorreu uma nova reunião com os atletas e com a participação de Bielsa. A conversa foi positiva e o técnico soube ouvir o lado dos jogadores, para que fosse encontrada uma solução para a situação, apurou o portal.