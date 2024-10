Após título, jogadoras do Corinthians denunciam más condições da Libertadores e cobram respeito

Apesar da alegria pela conquista do título da Libertadores, as jogadoras do Corinthians se uniram para publicar um vídeo criticando a Conmebol. Elas elencaram uma série de problemas que enfrentaram ao longo da competição, que chegou ao fim neste sábado.

"Ganhamos, mas nem tudo é festa. Mudança de sede de última hora. Falta de divulgação. Campos ruins. Riscos de lesões. Apenas 20 atletas inscritas. Jogos de três em três dias. Estádios vazios. Proibido aquecer em campo de jogo. Estrutura precária. Isso é uma falta de respeito. Inadmissível. Não só com o Corinthians, mas com todas as atletas, clubes e países. Queremos respeito para crescermos juntas", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Zanotti Demoner (@gabizanottid)

A Libertadores de 2024 foi disputada no Paraguai. Os jogos contaram com pouco público nas arquibancadas. Além disso, o gramado de alguns estádios foi alvo de críticas. Com isso, a Conmebol precisou mudar a sede de jogos em meio ao campeonato.

Recentemente, a meia Gabi Zanotti, uma das principais jogadoras do Corinthians, também denunciou as más condições do ônibus fornecido para a equipe antes da disputa das quartas de final. A camisa 10 fez críticas às condições do veículo que levou as atletas do Timão para o confronto contra o Olimpia.

O Corinthians se consagrou pentacampeão da Libertadores neste sábado, após vencer o Santa Fé-COL por 2 a 0, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Esse é o terceiro título do Timão em 2024. Antes, a equipe do técnico Lucas Piccinato também conquistou a Supercopa do Brasil feminina e o Campeonato Brasileiro feminino.

O próximo compromisso do Alvinegro está marcado para o dia 3 de novembro, contra o São Paulo, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. O mando é das tricolores.