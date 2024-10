Zubeldía teve de cortar Alan Franco contra o Vasco horas antes do jogo; saiba detalhes

O técnico Luis Zubeldía foi pego de surpresa na última quarta-feira. Horas antes do duelo com o Vasco da Gama, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador foi informado que não poderia escalar o zagueiro Alan Franco, algo que seria natural pelo fato de se tratar de um titular da equipe.

O Departamento Jurídico do São Paulo não sentiu segurança para que o Zubeldía escalasse Alan Franco pelo fato de o julgamento do jogador no STJD ter aberto brechas para interpretações em relação ao cumprimento de sua pena.

Qual foi o problema?

Alan Franco foi expulso no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Goiás. Já nos acréscimos da partida, o zagueiro se desentendeu com Thiago Galhardo e acabou recebendo cartão vermelho pela discussão acalorada.

O jogador argentino cumpriu suspensão automática na partida seguinte do torneio, contra o Atlético-MG, e só foi julgado pelo STJD no último dia 30 de setembro. O Tribunal informou que Alan Franco foi punido com um jogo de suspensão por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição no caso de um empurrão acintoso ao companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada.

Alan Franco também havia sido suspenso por infração ao artigo 258 parágrafo 2 do CBJD, que prevê punição para quem praticar atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva sem prejuízo de outros. Porém, essa suspensão foi revertida em advertência.

São Paulo procurou o STJD

Mesmo com o STJD informando oficialmente que Alan Franco havia sido suspenso por apenas um jogo, o Departamento Jurídico do São Paulo procurou o Tribunal para saber se, pelo fato de o jogador ter recebido apenas um jogo de suspensão, poderia escalá-lo normalmente contra o Vasco.

O São Paulo não obteve resposta do STJD a tarde da última quarta-feira e, pela insegurança jurídica, preferiu cortar Alan Franco da partida para que não haja nenhum risco de perder preciosos pontos nesta reta final do Campeonato Brasileiro, em que briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Zubeldía comenta sobre o ocorrido

O técnico Luis Zubeldía comentou sobre o corte repentino de Alan Franco da partida contra o Vasco após a convincente vitória por 3 a 0 em Campinas. O comandante são-paulino optou por escalar Ruan Tressoldi, contratado na janela de transferências do meio de ano e que até então havia disputado somente dois jogos pelo Tricolor.

"Os que jogaram desempenharam bem, temos sempre a intenção de não dar desculpas. Hoje não jogou Alan. Sabe quando soube disso? Hoje nos confirmaram que Alan não podia jogar. Sabe que horas era? Às 16h. Não tem desculpa Vai jogar Ruan", disse Zubeldía.