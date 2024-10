Santos leva virada da Chapecoense e pode perder a liderança da Série B

O Santos perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), nesta quarta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paulistas saíram na frente com Guilherme, mas Mário Sérgio, Marcelinho e Carvalheira buscaram a virada para os mandantes. No fim, Otero ainda descontou.

Com o resultado, o Peixe segue com 56 pontos e pode perder a liderança do torneio caso o Novorizontino vença o Mirassol no sábado, em casa. O Tigre tem 54 pontos. A Chape, por sua vez, pulou para a 13ª posição, com 37.

O Santos volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando encara o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília). Na segunda, às 20 horas, a Chapecoense recebe o Goiás.

O jogo

A partida começou aberta em Chapecó. A primeira chegada mais aguda foi dos mandantes, em cobrança de falta de Rafael Carvalheira que passou por cima do travessão.

Os visitantes responderam logo na sequência. Após cruzamento de JP Chermont, Guilherme se antecipou ao goleiro e desviou pelo lado. O camisa 11 assustou mais uma vez aos 17. O atacante foi acionado na esquerda, ganhou da marcação e soltou uma bomba para a boa defesa de Léo Vieira.

Já aos 34, a Chape ficou muito perto de abrir o placar. Walter Clar cruzou rasteiro, a bola desviou em Luan Peres e quase entrou, mas Souza apareceu em cima da linha para afastar de carrinho.

Do outro lado, Guilherme seguiu liderando o Peixe no ataque. Aos 41, o santista dominou na esquerda, cortou para o meio e tirou tinta do travessão em arremate colocado. Dois minutos depois, o atacante recebeu cruzamento açucarado de Souza e cabeceou para o fundo da rede, inaugurando o marcador.

A alegria dos paulistas, contudo, durou pouco. Com o relógio marcando 47 minutos, Carvalheira cobrou escanteio e Mário Sérgio desviou de cabeça para deixar tudo igual na Arena Condá.

2º tempo

A Chapecoense voltou mais acesa para o segundo tempo. Com um minuto, Italo arriscou de longe e assustou Gabriel Brazão. Na sequência, Tárik finalizou da entrada da área, a bola desviou na marcação e passou perto da meta.

O Santos só criou a sua primeira chance aos 13 minutos. Souza disparou pela esquerda e cruzou na medida para Willian, que dominou e, pressionado pela defesa, bateu para fora.

Já aos 22, saiu a virada dos anfitriões. Marlone cobrou falta de muito longe, Brazão não segurou, a bola bateu na trave e sobrou limpa para Marcelinho, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Dez minutos depois, saiu mais um. Giuliano vacilou no meio de campo, Carvalheira aproveitou e serviu Giovanni Augusto na direita. O meia invadiu a área e devolveu para o camisa 99, que finalizou no cantinho.

Aos 40, o Santos descontou. Guilherme tabelou com Souza e rolou para Otero, que soltou uma pancada, sem chances para o goleiro adversário. No fim, os paulistas tentaram pressionar em busca do empate, porém nada foi suficiente.

FICHA TÉCNICA



CHAPECOENSE 3 X 2 SANTOS

Local: Arena Condá (SC)



Data: 16 de outubro de 2024, quarta-feira



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (MASTER)



Assistentes: Lehi Sousa Silva (AB) e Daniel Henrique da Silva Andrade (AB)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (AB)



Cartões amarelos: Marcelinho (Chapecoense)

GOLS: Mário Sérgio, aos 47 do 1ºT, Marcelinho, aos 22 do 2ºT, e Carvalheira, aos 33 do 2ºT (Chapecoense); Guilherme, aos 43 do 1ºT, e Otero, aos 40 do 2ºT (Santos)

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Marcinho (Giovanni Augusto), Tárik (Auremir) e Marlone; Rafael Carvalheira, Italo e Mário Sérgio (Jenison).



Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Jair, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Sandry (Serginho) e Giuliano (Laquintana); Willian (Otero), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch).



Técnico: Fábio Carille