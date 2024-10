De volta aos treinos no Corinthians, Martínez fala sobre jogo contra o Athletico-PR: "Estou à disposição"

A grande novidade no treino do Corinthians nesta terça-feira foi o volante José Martínez, que retornou mais cedo da data Fifa por conta do acúmulo de cartões amarelos. O atleta falou sobre a partida contra o Athletico-PR, na próxima quinta-feira, e se colocou à disposição da comissão técnica para a reta final de preparação visando o importante compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro.

"Estou à disposição do treinador para trabalhar para a partida de quinta-feira. Sabemos que é uma partida superdifícil, por nós, pela situação que estamos na tabela. Mas nós todos, unidos, vamos passar por esta partida. Temos que jogar e fazer uma boa partida na quinta", disse o volante ao canal oficial do Corinthians.

Martínez recebeu terceiro cartão amarelo no empate da Venezuela com a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas e, portanto, conseguiu retornar mais cedo para os trabalhos no Timão.

Na manhã desta terça-feira, o elenco realizou a penúltima atividade no CT Joaquim Grava antes do duelo contra o Athletico-PR. Se Martínez retorna, por outro lado o grupo ainda não conta com o zagueiro Félix Torres e o atacante Ángel Romero, ambos ainda com suas seleções na data Fifa.

O último treino do Corinthians antes do jogo contra o Athletico-PR será na tarde desta quarta-feira. O duelo decisivo diante do Furacão, pensando na luta contra a zona de rebaixamento, será às 20 horas (de Brasília) de quinta, na Neo Química Arena.

Com a camisa do Corinthians, Martínez possui nove jogos (sete como titular). O atleta chegou na última janela de transferências e vem sendo importante especialmente pela capacidade de marcação, com botes e interceptações precisas.