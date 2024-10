Resultado sem performance: após vitória, desafio da seleção é encantar

A seleção brasileira venceu o Chile na marra, respirou aliviado e agora precisa convencer diante do Peru, nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias.

O que aconteceu

Dorival Júnior está otimista por um desempenho melhor da seleção contra o lanterna Peru em casa.

Ele crê que o Brasil tirou um peso das costas na vitória de virada sobre o Chile e estará mais confiante e leve em Brasília.

O técnico ainda está pressionado no cargo. A CBF quer resultados, mas também espera por um futebol mais vistoso.É esse o passo que se espera daqui em diante.

Foi um resultado importante, nada além disso. É muito pouco dentro do que precisamos, queremos e almejamos Dorival

Cenário repetido

Essa mesma expectativa de melhora ocorreu após a vitória magra por 1 a 0 sobre o Equador, em setembro. Na sequência, o Paraguai venceu o Brasil por 1 a 0.

Dorival acredita que conseguiu correções importantes para fazer o time embalar pela primeira vez nas Eliminatórias.

Na virada sobre o Chile, a comissão técnica viu um rendimento melhor, principalmente no ataque. O rendomento foi considerado superior ao dos jogos diante de Equador e Paraguai.

O Brasil correu o risco de ficar fora da zona de classificação para a Copa durante a nona rodada, mas a vitória em Santiago levou a seleção ao 4º lugar, com 13 pontos. A líder Argentina tem 19.

Com a mudança para uma Copa do Mundo com 48 seleções, a América do Sul terá seis vagas diretas e uma equipe vai à repescagem. Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil, Equador e Bolívia iriam para o Mundial neste momento.