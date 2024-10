Escalação do Brasil: sem Martinelli, Dorival fecha preparação para pegar o Peru

A escalação do Brasil está definida para enfrentar o Peru nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Nesta segunda-feira, o técnico Dorival Júnior encerrou a preparação da Seleção para o último compromisso desta Data FIFA sem Gabriel Martinelli. O atacante sofreu um edema na panturrilha direita durante o treino do último domingo e se limitou a trabalhos com a fisioterapia. A tendência é que ele seja desfalque na partida contra o Peru.

Haverá três mudanças em relação ao time que venceu o Chile na última quinta-feira. O técnico Dorival Júnior irá apostar em Vanderson na vaga de Danilo na lateral direita, Gerson substituirá Paquetá, suspenso, enquanto Bruno Guimarães entrará no lugar de André.

Desta forma, a escalação do Brasil para enfrentar o Peru tem Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, Savinho e Igor Jesus.

O Brasil é o atual quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 13 pontos. A Argentina é líder, com 19, seguida por Colômbia, com 16, e Uruguai, com 13 tentos.

Dos dez países que disputam a competição, seis garantirão vaga para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo terá o direito de disputar a repescagem.

Apesar da má fase, o Brasil pode terminar essa Data FIFA na vice-liderança das Eliminatórias. Para isso, será preciso vencer o Peru e torcer pelas derrotas do Uruguai para o Equador e da Colômbia para o Chile.