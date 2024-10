Caio Paulista será julgado pelo STJD por expulsão contra o Criciúma e pode virar desfalque no Palmeiras

O lateral esquerdo do Palmeiras, Caio Paulista, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, às 10 horas (de Brasília), por expulsão no jogo contra o Criciúma, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no dia 15 de setembro, no Allianz Parque, e terminou com a vitória palmeirense por 5 a 0.

Na oportunidade, o árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) expulsou Caio Paulista aos 21 minutos do segundo tempo depois de uma falta em Allano, que estava indo em direção à área palmeirense. "Expulsei mostrando cartão vermelho direto por impedir uma clara e manifesta oportunidade de gol em seu adversário numero 2", justificou o árbitro na súmula do jogo.

O atleta palmeirense será julgado com base no Art. 250, § 1º, I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente". A pena é a de suspensão de um a três jogos.

Caio Paulista cumpriu suspensão automática no jogo seguinte, contra o Vasco. Caso tenha uma punição maior, vira baixa no Palmeiras para o duelo contra o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão, que acontece no domingo, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Dessa forma, caso o camisa 16 seja punido, o técnico Abel Ferreira deve escalar Vanderlan na posição. Com Piquerez no Departamento Médico, se recuperando de cirurgia no joelho direito, Caio Paulista vem sendo o titular da equipe.

Atualmente, o Palmeiras tem 57 pontos e é o vice-líder do Brasileirão.