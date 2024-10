Ramon Dino lamenta 4º lugar no Mr. Olympia: 'Não foi o que a gente sonhava'

Ramon Dino lamentou o quarto lugar no Mr. Olympia após apresentar um desempenho abaixo do esperado.

Obrigado a todos que torceram. Infelizmente não foi o que a gente sonhava, o que a gente queria, que era o top 1, mas a gente ainda está nas cabeças

O que aconteceu

Dino se disse orgulhoso de seu desempenho e viu evolução no trabalho realizado. "Estou muito orgulhoso de estar ali entre as cabeças, a gente fez o trabalho mais do que 100%, então é por isso que estou muito feliz e orgulhoso, porque a gente conseguiu trazer a evolução que eles pediram".

Ramon Dino agora marca presença no Olympia Brasil, que acontece em São Paulo já na próxima semana, nos dias 18, 19 e 20 de outubro. "Ainda tem o Arnold [Classic], ainda tem o Olympia Brasil, então vejo vocês no Olympia Brasil também", complementou.

Tinta escorre, e brasileiro decepciona

Ramon Dino teve problemas nas prévias e chegou às finais longe da condição ideal. Ele transpirou muito no palco enquanto fazia as poses e a tinta em seu corpo começou a derreter — o que prejudicou sua performance.

O resultado decepcionou e pegou o universo do fisiculturismo de surpresa. O brasileiro bateu na trave nas duas últimas edições do Mr Olympia ao ficar em segundo, e em 2024 era cotado como um dos favoritos a desbancar Cbum, que ficou com o título.