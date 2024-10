Com Lorentino JMen, Flávio Grillo conquista GP Agromen

Neste sábado, o GP Agromen, com obstáculos a 1,60m, foi o destaque do Concurso de Salto Nacional 5* Haras Agromen, realizado em Orlândia (SP). O cavaleiro Flávio Grillo, de Brasília, montando o Lorentino JMen, um brasileiro de hipismo de 15 anos criado na casa, foi o único a completar os dois percursos feitos pela designer de percursos internacional Marina Azevedo sem faltas.

Com um único ponto por excesso de tempo na primeira volta e adotando uma abordagem cautelosa, Flávio finalizou em 59s37 e conquistou o título do GP 2024, que contou como a 8ª de 10 etapas do ranking brasileiro senior top.

Os produtos do Haras Agromen, o maior criatório de cavalos brasileiro de hipismo do país, estão se destacando nas competições. No GP, cinco dos animais do Haras ficaram entre os seis primeiros colocados.

José Luiz de Carvalho ficou em segundo lugar com Barbarela JMen, uma BH de apenas 9 anos, que registrou uma falta na primeira volta e completou a segunda sem penalizações em 49s95. O terceiro lugar ficou com o campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, montando Chantily JMen. A dupla, que havia vencido a qualificativa do GP em 10/10, teve um derrube na primeira volta, mas completou a segunda sem faltas, com o tempo de 50s13.

Na quarta posição ficou Guilherme Foroni, montando Casella Blanca JMen, seguido por Charlie Bays, que quebrou a sequência de produtos do Agromen no pódio com Ninety Stone Pullman. Por fim, Artemus de Almeida completou a classificação em sexto lugar, montando Dubruc JMen, a dupla que venceu o GP Agromen em 2022.

A competição distribuiu um total de 200 mil reais em prêmios. Fernando Sperb, presidente da CBH, marcou presença no GP e participou da cerimônia de premiação ao lado do anfitrião Sergino Ribeiro de Mendonça, titular do Haras Agromen. Neste domingo, entre outras competições, será concluído o Campeonato Brasileiro de Cavalos de 2024 no Haras Agromen.

A 9ª Etapa do ranking ocorrerá durante o Concurso de Salto Nacional 5* VillageMall, de 6 a 10 de novembro, na Sociedade Hípica Brasileira. A grande final está programada para o Internacional do 86º Aniversário da Hípica Brasileira, o principal polo hípico do Rio de Janeiro.

Veja como ficou o pódio do GP Agromen