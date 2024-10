Carille diz que Miguelito terá mais chances no Santos, mas Giuliano pontua: "Falta intensidade"

Miguelito voltou a ser pauta na coletiva de Fábio Carille após vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B. No momento, o Menino da Vila está à serviço da seleção boliviana nesta data Fifa e marcou o gol do triunfo por 1 a 0 diante da Colômbia, pelas Eliminatórias.

Em um primeiro momento, Carille foi questionado sobre o jogador de 20 anos e evitou falar muito sobre e brevemente responde que o atleta terá mais minutos quando retornar dos compromissos com a Bolívia, Posteriormente, porém, o tema foi novamente abordado, o treinador cedeu e explicou o porquê de o garoto não ter mais tempo em campo.

"Minha resposta foi curta porque já falei sobre isso. As três ou quatro vezes que coloquei o Miguelito, a resposta não foi legal. E ele concorda com isso. Penso que a Série A é mais fácil que a Série B para garotos. Tem essa preocupação com o Souza também, de bola aérea, de briga. Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Assisti contra o Cuiabá o último jogo que ele participou", disse.

Miguelito também integra o sub-23 do Santos, que está disputando o Brasileirão de Aspirantes. Pelo time profissional, ele fez apenas quatro jogos, todos saindo do banco de reservas. Carille também pontuou a concorrência na equipe.

"Fui em muitos jogos na Vila, no CT, estou sempre nos jogos do sub-17 e sub-20. A gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B. João Schmidt, Pituca, Alison pegando no calcanhar dele. No sub-20 ele joga como um 10, na seleção tem jogado pelo lado. Assisti ao jogo da Bolívia, jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição. Tem feito muito bem", declarou.

Por outro lado, o meia Giuliano também opinou sobre o companheiro de equipe. Para ele, o jogador ainda precisa aprimorar o psicológico e entende que Miguelito ainda não está pronto para ser o jogador que corresponde com as expectativas colocadas pela torcida.

"Peguei pouco ele nos treinamentos. É um jovem com muito talento, perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade, acho que é uma questão mental, de preparação. O que ele consegue fazer no sub-20, na Bolívia, nos treinamentos não consegue. Nós, como jogadores, temos que ser realistas. É um grande jogador, vai ser um grande camisa 10, mas ainda não está preparado para isso. Está fazendo grandes atuações na seleção, e merece porque está se dedicando para isso. Quando ele voltar, espero que ele tenha a mesma performance", disse o camisa 20.

O Santos volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Um dia antes, Miguelito tem compromisso com a seleção boliviana, contra a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está marcada para as 21 horas, no Monumental de Núñez.