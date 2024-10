Martinelli diz que Arsenal e seleção precisam 'ganhar em qualquer contexto'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Gabriel Martinelli traçou um paralelo entre o Arsenal (ING), seu clube, e a seleção brasileira e afirmou que ambos precisam vencer todos os seus jogos, em qualquer contexto que seja.

Vencer sempre. "Uma coisa que temos muito no Arsenal é que a gente tem que ganhar em qualquer contexto e aqui na seleção não é diferente. Sabemos o tamanho do Brasil e da responsabilidade que temos. Precisamos ganhar todos os jogos independentemente de jogar bem ou jogar mal. Queremos melhorar e demonstrar um bom futebol, mas temos que ganhar e isso é mais importante".

Estar na seleção. "Vir para a seleção é um privilégio, todos que um dia sonharam em ser jogadores, sonham em vestir essa camisa. Todos ficam muito felizes de estar aqui representando o país. Vocês não veem, mas todos os jogadores querem mudar esse momento não tão bom da seleção e dar alegria ao nosso povo.

'Veterano' na seleção. "É diferente quando você já tem um tempo vindo na seleção, tem mais intimidade e liberdade com o pessoal. Com certeza é diferente da primeira vez que vim para hoje. Agora temos bastante jogadores jovens e com muita experiência. É um privilégio fazer parte desse grupo e vestir a camisa da seleção."

Confira outras respostas de Martinelli em coletiva

Mais minutos?

Tenho que fazer meu trabalho. Quero jogar, ser titular, mas sei a qualidade que o time tem e os jogadores. Deixo isso para o Dorival. Tento dar meu máximo aqui e no Arsenal e a opção é do Dorival.

Processo de renovação

Toda seleção em algum ponto precisa de uma renovação. Tem muitos jogadores vindo agora, o Estêvão, o Endrick, o próprio Savinho que vem sendo titular. Tentamos abraçar eles, dar o suporte para que eles consigam jogar o futebol deles. Sabemos que não é fácil jogar pela seleção, apesar de ser um sonho de todos. Eles vêm fazendo isso de forma muito boa.

O que traz do Arsenal

São estilos bem diferentes, mas com o mesmo propósito de atacar e ter a bola. Trago de mim mesmo que é minha vontade de ganhar, é o que posso adicionar ao grupo.

Adversário

Não chegamos a ver o jogo (do Peru) porque chegamos tarde, mas quando falamos de seleção brasileira entramos para ganhar em qualquer lugar do mundo. Vai ser um jogo difícil, mas vamos buscar a vitória.

Objetivo

Meta é conseguir a vitória, independentemente de quem comece o jogo. Claro que tenho esperança e quero jogar, ninguém quer ficar no banco. Feliz com a vitória contra o Chile, por ter entrado e ajudado de alguma forma. Que consigamos ganhar com um pouco mais de tranquilidade.

Paquetá

Ele é um dos líderes do grupo, já está na seleção há muitos anos apesar de ser jovem. Respeitamos e admiramos muito internamente. Essa união vai ser importante nesse processo e estamos muito unidos, correndo uns pelos outros dentro de campo.