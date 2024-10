Dorival foi bem ou mal na vitória da seleção? Colunistas esquentam debate

Dorival Jr. foi bem ou mal na vitória da seleção brasileira sobre o Chile, fora de casa, nas Eliminatórias? No Posse de Bola, os colunistas do UOL divergiram sobre a questão.

Arnaldo Ribeiro destacou que a virada teve a assinatura de Dorival; Mauro Cezar e Danilo Lavieri criticaram o trabalho do treinador e a falta de padrão de jogo da seleção. Confira!

Arnaldo: Vitória da seleção brasileira teve a assinatura do Dorival Jr.

O Dorival faz uma alteração na parte final do jogo, ele tira o Abner e coloca o Martinelli, do Arsenal. Ele tira um lateral e põe um atacante, passa a jogar na linha de três zagueiros, foi pro tudo ou nada, e não é que o gol sai certinho dessa situação? O Ederson quebra uma bola no peito do Martinelli, o Martinelli rasga a defesa adversária, rola pro Luiz Henrique que tinha entrado, e o Luiz Henrique faz o gol. Então, o Dorival se saiu bem ontem, embora a equipe coletivamente esteja ainda no estádio ridículo, não dá prazer de ver jogar, não dá nada, mas é uma vitória, como aconteceu algumas vezes na história contra o Chile, que pode dar um fôlego pro treinador.

Não é que o Dorival saiu grandão do jogo, mas ele está respirando aliviado porque tudo que ele fez de alguma forma deu certo na partida de ontem. Contra um adversário frágil, que sempre entrega pro Brasil, mas de qualquer forma a vitória ontem tem a assinatura do cara da convocação às intervenções durante o jogo. Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar detona nível do time de Dorival: 'Muito ruim! Não tem nada'

Isso passa pela CBF, é chover no molhado, mas o trabalho de Dorival Jr já deveria estar em outro estágio. Ele ficou cerca de um mês com os jogadores durante a Copa América e esse time não tem rigorosamente nada. Não concordo muito com análises individuais porque esses jogadores jogam bem em seus times, por isso são convocados. O Luiz Henrique jogou bem ontem? Ele fez um gol com a colaboração do goleiro. Tudo bem, a gente pode ficar aqui falando Botafogo, Garrincha, Chile, mas e daí? Ele chutou e o goleiro foi bracinho de jacaré, encolheu o braço, goleiro horroroso do Chile, de um time horroroso, tomou o gol e o Brasil venceu o jogo, mas não fez um bom jogo.

Ah, o Igor Jesus fez o gol: é Igor ou Endrick? Totalmente aleatório, poderia estar o Endrick na área e fazer o gol depois da boa jogada do Savinho. Então, é o individualismo decidindo, o time não tem conteúdo nenhum, um time muito ruim, muito fraco, contra um adversário que não tem qualificação, que é esse péssimo time do Chile, e agora vai enfrentar o péssimo time do Peru, na terça-feira, e já era para estar em outro estágio, pelo menos uma espinha dorsal. Não tem nada, esse time do Brasil é muito ruim mesmo. Mauro Cezar

Danilo Lavieri: Chile é muito ruim e estaria brigando pra não cair no Brasileirão

Eu entendo tudo que o Dorival fala, realmente você precisa dar um tempo para ele poder renovar, fazer as escolhas, mas ele perdeu do Paraguai que estava estreando técnico, então tem que ponderar. O Brasil ganhou aos 40 do segundo tempo contra o pior Chile dos últimos 20 anos e que tem cinco pontos em nove jogos, então eu acho que ele deveria ter se arriscado antes, ele deveria ter ido pro tudo ou nada e ter feito o Brasil vencer antes, e poderia ter vencido de uma forma convencendo mais.

O resultado é incrível, os três pontos, fundamentais. Não tinha como o Brasil não vencer o Chile dada a rodada, dada a classificação, dado o que o Chile faz. Então, claro, o resultado salva a pele do Dorival e dá muito ar para ele respirar até o jogo contra o Peru. Entendo quando o Arnaldo ressalta esse acerto do Dorival, porque teve mesmo esse acerto, mas eu acho que demorou muito porque o Chile é muito ruim - o Chile estaria lutando com Corinthians, Cuiabá e Fluminense na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Danilo Lavieri

