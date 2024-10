Após 29 rodadas, São Paulo faz campanha superior a das últimas três edições do Brasileirão; confira

O torcedor do São Paulo não está satisfeito com a equipe. O Tricolor amargou eliminações em sequência na Copa do Brasil e na Copa Libertadores e, para piorar, foi derrotado pelo Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, no último fim de semana.

Apesar disso, o Tricolor ainda segue vivíssimo na briga por uma vaga no G4 do Brasileirão. E uma coisa que pode dar esperança aos torcedores é a campanha que o time paulista vem fazendo, mesmo que ela aparente não ser ideal.

A campanha do São Paulo na atual edição da Série A é superior às últimas três campanhas tricolores na competição de pontos corridos. Neste momento, o clube do Morumbi figura na quinta colocação, com 47 pontos. A equipe soma 14 vitórias, cinco empates e 10 derrotas.

No ano passado, por exemplo, o Tricolor não teve um grande ano e, após 29 rodadas, acumulava 10 triunfos, oito empates e 11 reveses. Ao todo, o time somava 38 pontos, nove a menos do que o da atual campanha. O clube terminou em 11º na época.

Já no Brasileirão de 2022, o São Paulo se saiu um pouco melhor, mas ainda assim teve campanha inferior à atual. Naquele ano, a equipe somou nove vitórias, 13 empates e amargou sete derrotas, totalizando 40 pontos em 29 jogos. O Tricolor terminou em nono lugar na edição.

Por fim, na Série A de 2021, o Tricolor paulista fez sua pior campanha recente, tendo oito triunfos, 13 empates e amargando oito reveses - o que dá um total de 37 pontos em 29 partidas disputadas. Na ocasião, o time são-paulino flertou com o rebaixamento, mas se salvou e terminou em 13º.

A temporada de 2020, ainda no futebol pandêmico, foi a melhor do São Paulo nos últimos anos. Naquela época, após 29 rodadas, a equipe acumulava 16 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas, somando 56 pontos na tabela - nove a mais que na campanha atual.

A campanha atual do São Paulo na competição de pontos corridos, por sua vez, está longe de ser ruim. Agora, a questão é saber se o elenco terá condições físicas e psicológicas de seguir brigando por um lugar no G4, uma vez que a disputa será até a última rodada.

Ainda sonhando com a vaga entre os quatro primeiros colocados, o São Paulo retorna aos gramados nesta quarta-feira (16) para enfrentar o Vasco. A bola rola às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão.