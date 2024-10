São Paulo divulga abertura da venda de ingressos para jogo contra o Vasco em Campinas; veja informações

O São Paulo divulgou informações sobre a abertura da venda de ingressos para o duelo contra o Vasco, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Campinas. A comercialização dos bilhetes terá início já nesta sexta-feira, a partir das 16h (de Brasília).

O São Paulo enfrenta o Vasco após a pausa para a data Fifa. A bola rola na próxima quarta-feira (16), a partir das 21h45, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo não será no Morumbis em função dos shows do cantor Bruno Mars.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio devem adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net, pois não haverá bilheteria física. A venda de bilhetes será escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Assim, a partir das 16h desta sexta, aqueles que possuem sete estrelas podem adquirir seus bilhetes. A partir das 22h, a venda de ingressos é liberada para aqueles que detêm seis e cinco estrelas. Já neste sábado, a comercialização será aberta a partir das 10h para os sócios detentores de quatro e três estrelas.

?? Mais um dia de treinamento concluído de olho no duelo em Campinas! ? Vasco da Gama#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/HJuFdGzX97 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 11, 2024

Também no sábado, mas a partir das 22h, ficam disponíveis as entradas para os sócios que tiverem duas estrelas, uma estrela e também para aqueles que não tiverem nenhuma. Por fim, a venda geral de bilhetes será iniciada apenas no domingo (13), a partir das 10h.

O valor dos ingressos para assistir ao jogo do Brinco de Ouro varia de R$ 90,00 a R$ 200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Sul, com meia-entrada saindo a R$ 45,00. Já a seção mais cara é a Cadeira Oeste Vitalícia, em que a meia custa R$ 100,00.

Já a comercialização para a torcida do Vasco será realizada de domingo até terça-feira, pelo mesmo site (www.spfcticket.net). Haverá venda presencial no dia do jogo, das 15h às 22h15, na bilheteria do portão 23 do Brinco de Ouro. As entradsa para a Arquibancada Norte custam R$ 90,00.

O São Paulo figura, neste momento, na quinta posição da tabela do Brasileirão, com 47 pontos. O Tricolor continua na busca por uma vaga no G4 da competição nacional e segue na caça ao Flamengo - atual quarto colocado, com 51 pontos.

Veja os preços dos ingressos para o jogo no Brinco de Ouro:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Sul: R$ 90,00 (inteira) / R$ 45,00 (meia)



Arquibancada Leste - Tobogã: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia)

CADEIRAS



Cadeira Leste: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Oeste Vitalícia: R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)