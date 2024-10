Novorizontino perde para o Sport, e Santos pode assumir a liderança da Série B nesta rodada

Nesta sexta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino recebeu o Sport no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi e foi derrotado por 3 a 1. Os gols do triunfo dos visitantes foram marcados por Chico, Gustavo Lopes e Chrystian Barletta, enquanto Marlon diminuiu.

Com o resultado negativo, o Tigre chegou ao segundo revés seguido e ficou com os mesmos 54 pontos, na liderança da Série B. Porém, a equipe pode perder a ponta para o Santos. O Peixe, que ainda joga na rodada, se encontra com 53 somados, em segundo. Já o Sport continuou em terceiro, agora com 53 pontos. O Leão da Ilha não sabe o que é perder há nove jogos (seis vitórias e três empates).

O Novorizontino volta a campo diante do Mirassol, pela 32ª rodada da Série B. A bola no sábado (19), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Já o Sport retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Operário, pela 32ª rodada da Série B. A partida acontece na Ilha do Retiro, às 21h30.

Os gols

O placar foi aberto pelo Sport, aos 38 minutos do primeiro tempo. Chico recebeu de Lucas Lima e, dentro da área, finalizou com categoria.

Três minutos depois, Gustavo Coutinho ampliou o marcador, novamente com assistência de Lucas Lima. O meia soltou para Dalbert. De primeira, o atacante bateu firme para o fundo das redes.

Aos 14, já da etapa final, Marlon aproveitou a oportunidade e, de pênalti, deslocou muito bem o goleiro Caique França para diminuir.

Porém, Chrystian Barletta, ex-Corinthians, anotou o terceiro do Sport. Desta vez aos 32, o atleta recebeu de Gustavo Coutinho e teve apenas o trabalho de empurrar para o gol vazio.