Sport e Fortaleza disputam o clássico nordestino pressionados por sequência negativa

Sport e Fortaleza protagonizam o clássico nordestino da sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h, na Ilha do Retiro, no Recife. A partida coloca frente a frente dois times que vivem momentos delicados e buscam uma reação urgente na temporada.

Lanterna da competição, o Sport é o único time que ainda não venceu. Recém-promovido à elite do futebol nacional, o time pernambucano somou apenas um ponto até aqui e vem de derrota para o Corinthians por 2 a 1, de virada, na última rodada. A necessidade de um triunfo é vital para o clube, que vê o risco de se distanciar dos concorrentes diretos ainda nas primeiras rodadas.

Do outro lado, o Fortaleza também atravessa uma fase preocupante. Sem vitórias na Libertadores e com a eliminação próxima, o time cearense precisa de uma resposta rápida para não agravar a crise. No Brasileirão, ocupa o 14º lugar, com cinco pontos, e vem de derrota para o líder Palmeiras, também por 2 a 1.

O histórico do confronto é favorável ao Sport, que leva vantagem com 13 vitórias em 35 jogos disputados. No entanto, o time pernambucano amarga um jejum contra o Fortaleza: a última vitória sobre o rival aconteceu em 2021. Desde então, o time cearense tem levado a melhor nos encontros recentes.

O Sport chega para o duelo contra o Fortaleza com vários problemas no elenco. O técnico Pepa não poderá contar com o lateral-esquerdo Dalbert, que ainda faz transição física, o volante Rivera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do meio-campista Sérgio Oliveira, que sofreu um desconforto muscular, e o atacante Pablo, que sente dores no adutor da coxa esquerda.

Em compensação, o time rubro-negro terá os retornos do lateral-direito Matheus Alexandre, que cumpriu suspensão na última rodada, e do lateral-esquerdo Igor Cariús, recuperado de lesão na panturrilha.

No meio-campo, existe uma dúvida: Atencio vem agradando e tem mostrado potencial para ganhar espaço, mas a tendência é que Fabrício seja mantido no time titular.

Pressionado pela falta de resultados, o técnico Pepa reconheceu a situação delicada, mas pediu calma para evitar que a ansiedade tome conta do grupo. "Preocupação normal. Claro que temos de estar preocupados, se estivéssemos com muitos pontos e jogando mal também ficaríamos preocupados, mas talvez não fizessem essa pergunta. Quando temos um ponto com uma fase destas, é muito pouco, é preocupante, mas não podemos passar essa ansiedade para cima dos jogadores nem para ninguém", afirmou o treinador, que pode ser demitido em caso de novo tropeço.

O Fortaleza também chega pressionado para o clássico nordestino e com vários problemas no elenco. O Departamento Médico do clube está cheio: o lateral-direito Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), os pontas Marinho (edema no adutor da coxa direita) e Moisés (edema no posterior da coxa esquerda), o meia Emmanuel Martínez (desconforto muscular) e o zagueiro David Luiz (em recuperação de concussão) estão entregues aos cuidados médicos.

Além deles, o meia Pochettino está em fase final de transição após tendinite no quadril, e o volante Rodrigo segue em processo de recondicionamento físico. O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda tem dúvidas na escalação. Bruno Pacheco, que pediu para não viajar à Colômbia para resolver assuntos particulares, é incógnita para o jogo. No setor de criação, Calebe e Lucas Sasha disputam uma vaga, enquanto no comando de ataque a dúvida é entre Deyverson e Lucero.

Após a derrota para o Palmeiras, Vojvoda destacou a necessidade de mais atenção nos lances de bola parada. "Contra o Palmeiras, perdemos após fazer um primeiro tempo muito igualado, em um detalhe de falta sofremos o gol. Esses detalhes, no momento, estão nos fazendo pagar caro por termos sofrido os gols", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

SPORT X FORTALEZA

SPORT - Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Du Queiroz, Fabricio Domínguez (Atencio) e Lucas Lima; Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Gustavo Mancha; Eros Mancuso, Pol Fernández, Zé Welison, Calebe (Lucas Sasha) e Diogo Barbosa (Bruno Pacheco); Deyverson (Lucero) e Breno Lopes. Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).