De contrato renovado, Kevyson ainda tenta se firmar no Santos após lesão no joelho

Após assinar a renovação contratual, Kevyson espera ganhar mais espaço no Santos. O lateral esquerdo tem sofrido para jogar desde que sofreu uma grave lesão no joelho.

Desde que foi diagnosticado com um ruptura de ligamento cruzado anterior e contusão do menisco, no dia 4 de fevereiro de 2024, o Menino da Vila entrou em campo apenas mais duas vezes pelo time profissional.

Ambos os jogos foram em 2025. O primeiro no dia 1º de fevereiro, na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro. O outro foi no dia 19 do mesmo mês, no triunfo de 3 a 0 sobre o Noroeste, em casa. Em ambos os casos ele saiu do banco de reservas.

Ou seja, ao longo dos 19 compromissos que o Alvinegro Praiano disputou em 2025, Kevyson foi usado em apenas dois. Em 12, ficou somente entre os reservas. Já em cinco nem sequer foi relacionado.

O lateral esquerdo chegou ao Santos em 2023, inicialmente na categoria sub-20, mas no mesmo ano já subiu para o profissional. Antes de se lesionar, o Menino da Vila chegou a emplacar uma boa sequência entre os titulares. No Brasileirão de 2023, ele disputou 17 partidas, sendo 12 entre os 11 iniciais.

Somando todas as temporadas, Kevyson realizou 23 partidas com a camisa alvinegra.

O Santos volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.