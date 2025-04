Flamengo: Bap mantém preço de ingressos mesmo com boicote e xingamentos

Do UOL, no Rio de Janeiro

A torcida do Flamengo tem feito protestos em sequência contra os valores dos ingressos em 2025, mas mesmo diante das mais variadas manifestações dos rubro-negros, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, não pretende reduzir os preços.

O que aconteceu

As entradas tiveram aumento de até 50% se comparadas aos primeiros jogos do Brasileiro do ano passado. Os valores da inteira variam de R$ 100 a R$ 500, a depender do setor do Maracanã.

Mais popular, o setor Norte passou de R$ 80, em 2024, para R$ 100, em 2025. O setor Sul, porém, se mantém em R$ 80.

Os mesmos preços seguem aplicados para a partida de amanhã, contra o Corinthians. Apesar das reclamações, os ingressos foram esgotados após presença frustrante nos jogos contra Internacional e Juventude.

Na Libertadores o aumento foi ainda maior em comparação a 2024. O setor Oeste Inferior, por exemplo, passou de R$ 110 para R$ 180, uma variação de 63%. O Norte saiu a R$ 120 e o Sul a R$ 100.

Bap, porém, não se mostra disposto a recuar. A ideia dele e da diretoria é impulsionar o novo programa de sócio-torcedor. Ele foi lançado no início do mês com o objetivo ambicioso de entrar no top-10 mundial.

Quem é associado tem direito a descontos nos ingressos. O percentual varia de acordo com o plano, e o primeiro jogo já com as novas categorias foi diante do Juventude.

Faz diferença (ter o estádio lotado). É o Maracanã, torcida do Flamengo, me arrepio todo. Quando chego lá já sei se está cheio. É diferente, sensação única. Principalmente contra o Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Quando era criança, se me perguntasse que tipo de jogo eu gostaria de jogar, era isso. Domingo vai ser um dia muito bonito, uma tarde especial, poder ter o Maracanã cheio, apoio da torcida, todos os ingrediente para ter uma tarde bacana. Que seja com vitória do Flamengo. A importância da torcida é inegável, que ela esteja lotando o Maracanã. É um ponto muito positivo para a gente

Danilo

Bap já virou até "Judas" antes do clássico

Mesmo com o mando sendo do Vasco, a torcida do Flamengo não esqueceu da bronca com Bap sobre o valor dos ingressos. Antes do clássico, que foi véspera da Páscoa, os rubro-negros penduraram um boneco de Judas com a foto do presidente e a frase: "Bap, inimigo do torcedor".

Contra o Juventude o dirigente foi xingado e ouviu cantos de "baixa o ingresso". Além disso, uma faixa foi estendida com a frase: "ingresso caro, arquibancada vazia". Naquele dia, apenas 28.931 pessoas pagaram ingresso, um público bem abaixo do padrão rubro-negro.

Ainda no Carioca, na partida contra o Maricá, as organizadas promoveram boicote. Nenhuma delas esteve presente na arquibancada do Maracanã em forma de protesto. Após aquele jogo, Bap se manteve firme em relação ao seu posicionamento.

O Rio de Janeiro, naturalmente, é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time excepcional pagando preços de ingresso que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. São Paulo não tem gratuidade, não tem meias-entradas como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso

Bap, após a partida contra o Maricá