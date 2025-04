São Paulo vai ao Castelão com confiança em Zubeldía restaurada para desafiar o Ceará

Vaiado pela torcida do São Paulo há cerca de duas semanas, após o empate por 1 a 1 cedido ao Cruzeiro no MorumBis, Luis Zubeldía reconquistou a confiança de boa parte da torcida. Agora com duas vitórias seguidas, uma em clássico com o Santos e outra sobre o Libertad na Libertadores, em jogo no qual soube usar os jovens talentos do clube, o técnico argentino leva os tricolores a campo no Castelão, às 18h30 deste sábado, para enfrentar o Ceará pela sexta rodada do Brasileirão.

O triunfo sobre os santistas, no final de semana passada, foi o primeiro resultado positivo são-paulino no campeonato nacional, depois de uma série de quatro empates. Invicto, o clube ocupa a décima posição e tem sete pontos, mesma pontuação do Ceará, que tem duas vitórias e está em quinto lugar.

Para buscar o desempate no confronto direto, Zubeldía terá de administrar o cansaço ao qual seus jogadores foram submetidos ao longo dos últimos dias. A partida contra o Libertad foi quarta-feira, no Paraguai, e a viagem para Fortaleza se deu na sexta-feira. Frente a tal cenário, poupar jogadores deve ser a alternativa adotada pelo argentino para o duelo com a equipe alvinegra.

Com sobrecarga muscular, Arboleda continua sendo desfalque. Lucas Moura e Pablo Maia, que se recuperam de lesões no joelho e tornozelo direito, respectivamente, estão em etapa de transição.

O problema de Pablo exigiu cirurgia e a recuperação é mais longa, portanto Lucas está mais perto de voltar. Oscar, em tratamento após lesão muscular na coxa esquerda, também já treina com bola, porém sem previsão de retorno. Fora os lesionados, jogadores mais impactados pelo desgaste físico também devem deixar o time titular.

Adversário dos são-paulinos, o Ceará perdeu para o Bahia, na Casa de Apostas Fonte Nova, na rodada passada, mas tem mostrado sua força no Castelão, onde bateu Grêmio e Vasco pelo Brasileirão.

O técnico Léo Condé não conta com o lateral-direito Fabiano Souza, suspenso, e tem o retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia para escalar o time alvinegro. Pedro Henrique, que voltou de lesão e entrou no segundo tempo em Salvador, pode reforçar o ataque titular.

No gol, Bruno Ferreira é desfalque por causa de um trauma na região do quadril esquerdo e será substituído pelo veterano Fernando Miguel, de 40 anos.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SÃO PAULO

CEARÁ - Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

SÃO PAULO - Rafael, Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius, Bobadilla, Marcos Antônio, Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).