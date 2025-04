Palmeiras embala com sequência de vitórias e vive melhor fase desde 2021

O Palmeiras confirmou o bom momento na temporada ao vencer o Bolívar-BOL por 3 a 2, na altitude de La Paz, na última quinta-feira, terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com gols de Flaco López, Estêvão e Mauricio, o Verdão alcançou a marca de sete vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde a metade de 2021.

Na série atual, o time superou Sporting Cristal-PER), Sport, Cerro Porteño-PAR, Corinthians, Internacional, Fortaleza e, agora, Bolívar-BOL. Segundo dados do Sofascore, o Palmeiras marcou 14 gols e sofreu apenas seis. A equipe ainda criou 25 grandes chances e cedeu apenas seis, com média de 6,1 finalizações para marcar e 14 para sofrer um gol.

Apesar da boa fase atual, essa ainda não é a maior sequência de vitórias sob o comando de Abel Ferreira. Entre junho e julho de 2021, o Palmeiras venceu nove jogos seguidos.

A série de triunfos na ocasião foi construída diante do Bahia, Internacional, Sport Recife, Grêmio, Santos, Universidad Católica (em partida disputada no Chile, pela Libertadores), Atlético Goianiense, Universidad Católica novamente (dessa vez no Brasil, também pela Libertadores) e, por fim, contra o Fluminense.

? O @Palmeiras vive a sua maior sequência de vitórias desde JUL/2021! ?? ?? 7 jogos

? 7 vitórias (!)

? 100% aproveitamento (!)

?? 14 gols (!)

? 6 gols sofridos (!)

? 25 grandes chances (!)

? 6 grandes chances cedidas (!)

? 6.1 finalizações p/ marcar gol (!)

?? 14.0... pic.twitter.com/QDabJZffy8 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 25, 2025

O bom desempenho recente também se reflete na Libertadores. Desde a derrota para o próprio Bolívar na fase de grupos de 2023, o time está invicto atuando fora do Brasil na competição continental: são sete vitórias e dois empates. No total, o clube sofreu apenas uma derrota nos últimos 27 jogos como visitante na Libertadores, com 21 vitórias e cinco empates.

Vivendo sua melhor sequência desde 2021, o líder Palmeiras volta a campo neste domingo contra o Bahia, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília). Caso vença, dará mais um passo rumo à marca de nove vitórias seguidas, o recorde da era Abel.