Saiba como assistir o UFC Kansas City, card liderado por Carlos Prates vs Ian Garry

Depois de promover a edição 314 na Flórida (EUA), o Ultimate desembarca no Missouri, neste sábado (26), para realizar o terceiro evento no estado norte-americano na história. Com um duelo entre Carlos Prates e Ian Machado Garry como atração principal, o UFC Kansas City contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Uma das grandes sensações da divisão dos meio-médios (77 kg), o brasileiro Carlos Prates chega para seu segundo 'main event' na organização embalado por quatro vitórias por nocaute consecutivas. Um novo triunfo, desta vez sobre o promissor irlandês Ian Garry, pode alçar o atleta da equipe 'Fighting Nerds' - atual 13º colocado no ranking da categoria - para o topo da lista, próximo inclusive de um 'title shot'.

Por sua vez, Ian Machado Garry chega para o confronto contra o brasileiro com o objetivo de retornar à coluna das vitórias. Tido como uma das maiores promessas da categoria, o irlandês 'brazuca' sofreu o primeiro baque de sua carreira na última rodada, ao ser superado por Shavkat Rakhmonov, em dezembro do ano passado. Agora, 'The Future' - como o representante da 'Chute Boxe Diego Lima' é conhecido - tentará impedir a ascensão do seu concorrente sul-americano e defender sua 7ª colocação no ranking até 77 kg da franquia.

Esquadrão Brasileiro

Além de Carlos Prates, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado no UFC Kansas City por outros quatro atletas. No card principal, os pesos-médios (84 kg) Michel Pereira e André Sergipano encaram, respectivamente, Abus Magomedov e Ikram Aliskerov. Já na parcela preliminar do show, as pesos-palhas (52 kg) Polyana Viana e Jaqueline Amorim fazem um duelo 100% verde-amarelo.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 22 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

