Liverpool pode encerrar jejum e ser campeão inglês com público após 35 anos

O Liverpool precisa de um empate contra o Tottenham para colocar as duas mãos na taça do Campeonato Inglês. Além da chance de igualar o Manchester United como maior campeão do torneio, os Reds poderão fazer festa em um estádio lotado após 35 anos.

O que aconteceu

O Liverpool não é campeão nacional desde a temporada 2019/20, mas levantou a taça com as arquibancadas vazias. Por causa da pandemia de covid-19, as partidas não contavam com público, o que impossibilitou uma festa dentro do Anfield. Além disso, os Reds foram campeões "no sofá" devido à vitória do Chelsea sobre o então vice-líder Manchester City.

Os torcedores, porém, lotaram os arredores de Anfield para comemorar o fim do jejum. A torcida se reuniu na entrada do estádio — apesar das preocupações sanitárias — para celebrar a conquista do time de Jurgen Klopp. O time não era campeão havia 30 anos.

Torcedores tomam as ruas de Liverpool para comemorar o título do Campeonato Inglês Imagem: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

O último título com público aconteceu em 1989-90, antes mesmo no início da 'era Premier League'. A liga inglesa foi criada dois anos mais tarde, em 1992, e viu os Reds serem vice quatro vezes (2001/02, 2008/09, 2013/14 e 2018/19) e campeões uma (2019/20).

Além da festa, o Liverpool pode chegar à 20ª taça e igualar o Manchester United como maior vencedor da competição. Os Red Devils alcançaram o feito na temporada 2012/13.

O time de Arne Slot recebe o Tottenham em Anfield amanhã, às 12h30 (de Brasília), pela 34ª rodada. Um empate ou uma vitória garantem o título nacional.

Há vida sem Klopp

A saída de Jurgen Klopp levantou dúvidas sobre o futuro do Liverpool, mas Arne Slot comandou o time rumo a um título inglês "com folga".

Os torcedores, porém, viram o time "sobrar" no Inglês, abrindo 12 pontos de vantagem para o vice-líder Arsenal.

O clube ainda contou com uma temporada espetacular de Mohamed Salah, que é artilheiro da Premier com 27 gols e garantiu uma renovação de contrato.

A temporada dos Reds ainda conta com o vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa. Além disso, o time foi eliminado nos pênaltis pelo PSG nas oitavas de final da Ligas dos Campeões.