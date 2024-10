Acerto de contas? FMS 5 promete encaradas tensas após tumultos em coletiva

A sessão de encaradas do Fight Music Show 5 promete escancarar, na noite desta sexta-feira (11), a tensão entre os 18 lutadores envolvidos. O evento ocorre no Shopping D, em São Paulo, e é o último antes das lutas, marcadas para o sábado (12) dentro do Ginásio da Portuguesa.

Clima quente

Os competidores reencontrarão seus adversários duas semanas após alguns tumultos. No fim do mês passado, a entrevista coletiva do FMS 5 foi palco de empurrões, camisa rasgada e até cadeirada.

Iago Freitas, filho de Popó, vai "inaugurar" a sessão. Ele fará a encarada diante do boxeador Paulo Roberto — os dois não participaram do evento de setembro.

Esquiva Falcão e Morramad Araújo serão os próximos. Na coletiva, o medalhista olímpico foi surpreendido com um empurrão do adversário, que é bicampeão brasileiro de boxe. Morramad, aliás, provocou ao prever o embate: "Vai durar três rounds: vou deixar o Esquiva saltar o jogo dele no 1° round, no 2° vou machucar e, no 3°, nocautear."

Uma encarada dupla dará continuidade ao evento: Reyphysique e Capial vão ficar frente a frente com Pobre Loco e Júnior Dublê. O clima já é quente porque Reyphysique e Dublê trocaram provocações recentemente. "A luta vai ser fácil porque vou encarar um cara que nem está treinando", disse o fisiculturista sobre o influenciador, que respondeu: "Levanta e vem, otário". Eles precisaram ser separados.

Lucas Penteado e Thomaz Costa também se reencontrarão. "Ele tem experiência de tomar porrada", ironizou o ex-BBB, há duas semanas, ao classificar o rival, que perdeu para Luiz Mesquita no FMS 4. Thomaz, no entanto, não se enervou e optou pelo deboche.

Hadballa é outro ex-BBB a participar da sessão de encarada. Ele não esteve na coletiva e acabou rotulado como "medroso" pelo influenciador Lucas Viana, seu adversário.

Luiz Otávio Mesquita e Nego do Borel devem protagonizar o momento mais tenso da noite. Os dois trocam farpas há meses e já se agrediram, com direito a tapa na cara e aperto na garganta. O professor de calistenia e o cantor farão, no sábado (12), a antepenúltima luta do FMS 5.

Estou aqui porque eu tive uma pedra no sapato desde a minha última luta. Estou aqui pelo Luiz Otávio Mesquita, o cara que me desafiou. Luiz, aceitei a luta e estou aqui. Não vai ficar do jeito que ficou o que você fez comigo. Você foi um moleque, me deu um tapa na cara. Se prepara, você vai me conhecer de um jeito que nunca conheceu

Nego do Borel

Você acha que tenho medo de você, Nego? Se eu tivesse medo de você, nem teria ido naquele bar. Você acha que falar da minha família é o que, então? Seu vacilão. Fala de novo do meu pai que você vai tomar outro tapa

Luiz Otávio Mesquita

MC Livinho e Fe Alves, que não esquentaram o clima na coletiva, antecedem a encarada principal, que terá El Chino e Popó: o boxeador argentino, há duas semanas, rasgou uma camisa do Brasil na frente do tetracampeão, que revidou e aplicou uma cadeirada no rival. O duelo é o principal do FMS 5.

Veja o card completo do FMS 5