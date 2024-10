Dupla do Corinthians se destaca nas Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta quinta-feira, foram realizadas as primeiras partidas da Data Fifa de outubro e dois atletas do Corinthians se destacaram por suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas: José Martínez e Félix Torres. O primeiro ajudou a Venezuela a empatar com a Argentina em 1 a 1, enquanto o segundo foi um dos responsáveis pelo empate sem gols do Equador com o Paraguai.

#Eliminatórias ? José Martínez foi o líder em desarmes e interceptações em Venezuela 1-1 Argentina! ? 2 finalizações (1 no gol)

? 9 ações defensivas (!)

? 4 desarmes (!)

?? 4 interceptações (!)

? 7/12 duelos ganhos (58%)

? 1 cartão amarelo

? Nota Sofascore 7.0 pic.twitter.com/cIASLoUErG ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 10, 2024

Em partida disputada no Estádio Monumental de Maturín, o meio-campista do Timão foi o líder em desarmes (4) e interceptações (4), segundo dados do Sofascore. Além disso, contribuiu defensivamente com nove ações defensivas e venceu sete de 12 duelos do jogo.

José Martínez também apareceu à frente pela Venezuela e teve duas finalizações na partida, sendo uma em direção ao gol. Com a ajuda do volante, a equipe nacional garantiu o empate diante da Argentina e chegou a 11 pontos na competição, ocupando o sétimo lugar.

Durante o confronto, o atleta recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo contra o Paraguai na próxima terça. Assim, pode retornar antecipadamente ao Corinthians e enfrentar o Athletico-PR, no dia 17 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

#Eliminatórias ? Félix Torres em Equador 0-0 Paraguai: ? 108 ações com a bola

? 89/97 passes certos (92%!)

? 7 ações defensivas

? 5/7 duelos aéreos ganhos (71%!)

? Nota Sofascore 7.7 pic.twitter.com/WWoAYiouvU ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 10, 2024

Já Felix Torres teve atuação exemplar no empate do Equador com o Paraguai, em Quito. O zagueiro teve 108 ações com bola e ajudou na saída, acertando 89 de 97 passes (92%). O defensor também realizou sete ações defensivas e ganhou cinco de sete duelos pelo alto.

Com o resultado, o Equador foi ultrapassado na tabela pelo Brasil e caiu para a quinta colocação, com 12 pontos. Porém, continua na zona de classificação para a Copa do Mundo.

A seleção de Félix Torres volta a campo na terça-feira (15), às 20h30 (de Brasília), contra o Paraguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Dessa forma, é improvável que o zagueiro tenha condições de jogo para a próxima partida do Corinthians, que será somente dois dias depois.