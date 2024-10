Corinthians x Libertad: veja onde assistir ao jogo da 3ª rodada da Libertadores feminina

Nesta quarta-feira, o Corinthians encara o Libertad, do Paraguai, pela 3ª e última rodada da fase de grupos Copa Libertadores feminina. O jogo será disputado no Estádio Arsenio Erico, às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida terá transmissão do SporTV e do BandSports na televisão fechada, e também da Cazé TV, do Canal GOAT e do Meu Timão, no YouTube.

Pelo grupo A da competição, o Corinthians estreou empatando por 0 a 0 com o Boca Juniors e depois aplicou uma goleada de 8 a 0 no Adiffem-VEN. Neste momento, as Brabas lideram a chave com quatro pontos e um saldo de gols de +8.

Já o Libertad estreou na Libertadores vencendo o Adiffem por 1 a 0, e depois perdeu para o Boca Juniors pelo mesmo placar. O time está na 3ª colocação, com três unidades.

Além do jogo entre Corinthians e Libertad, Boca e Adiffem se enfrentam no mesmo horário. A fase de grupos da Libertadores feminina é composta por três rodadas, antecedendo o mata-mata.