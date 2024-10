Arnaldo: Raphinha é o melhor brasileiro como 10 e só agora vai jogar assim

No UOL News Esporte desta quarta-feira (9), o comentarista Arnaldo Ribeiro analisou que Raphinha pode fazer a função de camisa 10 que tem sido uma incógnita na seleção brasileira desde a lesão de Neymar. Segundo ele, o hoje capitão do Barcelona é o melhor jogador brasileiro da atual edição do Campeonato Espanhol, atuando como armador.

'Raphinha é o melhor jogador da liga espanhola neste momento': "Raphinha é um dos queimados pelas derrotas nas Copas. Ficou marcado pelo fracasso na última Copa. Mas, nessa temporada, é o melhor jogador da liga espanhola neste momento, melhor que o Endrick, que o Vinícius, jogando como camisa 10, atrás do centroavante, uma posição em que o Brasil não tem ninguém firme no momento. Nessa posição, vai jogar o Raphinha desta vez".

'Convocação de Raphinha nessa posição é tardia': "Raphinha nem apareceu na última convocação e eu questionei a comissão técnica da seleção se estavam vendo o Raphinha jogar no Campeonato Espanhol. A justificativa para a não convocação foi que ele estava suspenso contra o Equador. Perguntei se não seria uma melhor opção ao Lucas Moura na outra partida e aí houve silêncio do outro lado da linha. Essa convocação nessa posição é tardia, vale a pena observá-lo, o cara está indo muito bem nessa posição e acho que seria bem útil contra o Paraguai, naquele desastre que aconteceu lá em Assunção".

