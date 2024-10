Palmeiras: 'Estou achando a Leila sumida recentemente', dispara Casão

Em participação no Fim de Papo desta segunda (7), o comentarista Casagrande avaliou que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tem aparecido menos ultimamente.

Casão citou os últimos anos como comparação e especulou que o motivo do 'sumiço' possa ser político. Leila Pereira concorrerá pela reeleição como mandatária alviverde no fim do ano.

A Leila está sendo uma presidente espetacular para o Palmeiras. Eu gosto do modo como ela trata [as coisas]. Eu estou achando ela muito fora, pouco participativa publicamente, como era ano passado e retrasado, quando falava mais, posicionava-se mais, entrava mais à frente de várias discussões do clube. Estou achando ela sumida nos últimos tempos. Não sei se é por conta da concorrência, pelo trabalho interno e política. Não sei o que acontece, mas ela está mais devagar que nos outros anos.

Casagrande

