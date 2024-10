Palmeiras tem 25% de chance de título da Série A, e Corinthians vê possibilidade de queda aumentar

Chegou ao fim, neste sábado, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, conforme o torneio se aproxima do final, as brigas por título, vaga na Libertadores e contra o rebaixamento vão se afunilando.

O departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) atualizou em seu site oficial todas as possibilidades de cada cenário.

Na briga pelo título, o Palmeiras perdeu força. O time alviverde, que só empatou com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, por 0 a 0, soma 25,2% de chance de erguer o troféu pela terceira vez seguida. Já o Botafogo, líder, é dono de 62% de possibilidade.

A equipe de Abel Ferreira, neste momento, é a segunda colocada do torneio, com 57 pontos. O Glorioso, que derrotou o Athletico-PR em Curitiba, por 1 a 0, abriu três pontos de vantagem na ponta.

Já na disputa por classificação à Libertadores, o São Paulo, apesar da frustrante derrota para o Cuiabá, continua com boas possibilidades. O Tricolor, que atualmente ocupa o quinto lugar, com 47 pontos, tem 65,6% de chances de jogar o torneio continental na próxima temporada.

O Corinthians, por sua vez, se complicou um pouco mais na briga contra o rebaixamento. O Timão sofreu um empate do Internacional nos acréscimos e, além de desperdiçar pontos valiosos, viu as chances de queda aumentarem.

Agora, a equipe comandada por Ramón Díaz possui 62,1% de possibilidade de cair para a Segunda Divisão. O Vitória tem 57,1% de chance, contra 35,8% do Fluminense, 23,9% do Athletico-PR e 15,7% do Juventude. O vice-lanterna do torneio, Cuiabá, possui 77,4%. Já o último colocado Atlético-GO soma 98,8%.

Com o empate na Neo Química Arena, o Corinthians caiu uma posição e se encontra no 18º lugar, com 29 pontos. Já o Fluminense, primeira equipe fora do Z4, tem um ponto a mais, porém com uma partida a menos.

O Campeonato Brasileiro, agora, será paralisado em virtude da data Fifa. A 30ª rodada da Série A vai ser disputada a partir do dia 16 de outubro (quarta-feira).

O São Paulo entrará em campo neste dia, contra o Vasco, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h45 (de Brasília). O Corinthians encara o Athletico-PR um dia depois, na Neo Química Arena, às 20h. Já o Palmeiras medirá forças com o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 20h do dia 20 (domingo).