Com três gols de Eudimilla, Corinthians atropela Adiffem-VEN e vence primeira na Libertadores Feminina

Neste domingo, o Corinthians goleou o Adiffem-VEN por 8 a 0, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores feminina. Os gols foram marcados por Gabi Zanotti (2), Duda Sampaio, Eudimilla (3), Juliana Ferreira e Yasmim.

Com o resultado, o Timão assumiu momentaneamente a liderança da chave A, com quatro pontos conquistados. Já o Adiffem segue na lanterna e zerado na pontuação. Os outros dois times do grupo, Boca Juniors, terceiro colocado, com um ponto, e Libertad-PAR, segundo, com três, ainda se enfrentam na rodada e podem ultrapassar a equipe brasileira.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h30 (de Brasília), diante do Libertad-PAR, no mesmo estádio, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Libertadores feminina. Já o Addifem-VEN enfrenta o Boca Junior, no mesmo dia e horário, no Estádio Ypané.

O jogo

O Corinthians começou o jogo com tudo e abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Paulinha acertou belo cruzamento pela direita na segunda trave e Gabi Zanotti apareceu para cabecear e marcar.

Aos 25 minutos, o Alvinegro Paulista ampliou. Eudimilla aproveitou sobra na área e cruzou por baixo para Duda Sampaio, que dominou e finalizou no canto para balançar as redes.

Logo em seguida, aos 31 minutos, o Timão fez o terceiro gol no jogo. Eudimilla recebeu cruzamento e foi empurrada por Silva na área. A árbitra marcou pênalti e a própria atacante converteu.

Cinco minutos depois, o Corinthians aumentou ainda mais a vantagem. Gabi Zanotti fez o pivô na área e tocou para Juliana Ferreira, que chegou finalizando de primeira no cantinho.

A equipe brasileira manteve o ímpeto na etapa final e marcou o quinto gol aos seis minutos. Eudimilla recebeu lançamento na marca do pênalti e chutou para o fundo gol.

Somente três minutos depois, o Corinthians fez mais um. Belinha cruzou na área pela esquerda e Eudimilla aparaceu novamente na área para cabecear e anotar seu terceiro gol na partida.

Aos 22 minutos, o Timão chegou ao sétimo tento no jogo. Yasmim cobra falta pela direita na segunda trave e Gabi Zanotti chega para completar e ampliar o placar.

O atropelo não parou por aí e aos 32 minutos o Alvinegro Paulista fez o oitavo. Yasmin cobra escanteio, a defesa do Adiffem-VEN afastou e a bola sobrou para a própria lateral esquerda, que acertou um lindo chute de cobertura.