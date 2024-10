Thuram marca três, Inter de Milão vence Torino com um a mais e dorme na vice-liderança do Italiano

Na tarde deste sábado, a sétima rodada do Campeonato Italiano ganhou sequência. Com um a mais desde os 19 minutos do primeiro tempo, a Inter de Milão bateu o Torino, por 3 a 2, no Giuseppe Meazza. Thuram marcou os três gols dos donos da casa, enquanto Zapata e Vlasic descontaram para a equipe visitante.

Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos 14 pontos e dormirá na vice-liderança do Italiano, ficando dois pontos atrás do líder Napoli, mas ainda podendo ser ultrapassada pela Juventus, que joga neste domingo. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe de Simone Inzaghi. Já o Torino amargou a segunda derrota consecutiva e aparece em sexto, com 11 pontos.

Agora, os clubes têm uma pausa no calendário em função da data Fifa. O Campeonato Italiano só retoma suas partidas no final de semana do dia 19 de outubro.

A Inter de Milão entra em campo novamente no dia 20, domingo, quando enfrenta a Roma. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Já o Torino pega o Cagliari no mesmo dia, às 13h, na Sardegna Arena. Os dois jogos são válidos pela oitava rodada do Italiano.

O jogo

A primeira grande oportunidade da partida veio dos pés de Ricci, do Torino. O meio-campista italiano arriscou o chute de fora da área e obrigou o goleiro Sommer a fazer grande defesa para evitar o gol da equipe visitante.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Torino ficou com um jogador a menos na partida. Guillermo Maripán acertou o tornozelo de Marcus Thuram com as travas da chuteira e, após o juiz revisar o lance VAR, o zagueiro foi expulso de campo.

Com um a mais, a Inter de Milão passou a ter mais facilidade para chegar na área do Torino. E com 24 minutos no relógio, abriu o placar. Bastoni alçou bola para dentro da grande área e Thuram subiu mais alto que todo mundo para cabecear para o gol: 1 a 0.

E aos 34 minutos, a Inter de Milão ampliou a vantagem no placar. Acerbi caiu como um ala pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Thuram novamente subiu de cabeça e balançou as redes no Giuseppe Meazza: 2 a 0.

Mas rapidamente o Torino respondeu ao segundo gol sofrido. Aurel Bisseck não afastou bem a bola e o Torino recuperou com Gineitis. O meia serviu Zapata, que invadiu a grande área e finalizou para o gol, superando o goleiro Sommer e descontando para os visitantes.

Aos 39 minutos, Dimarco desperdiçou grande oportunidade de fazer o terceiro da Inter de Milão. O ala recuperou e tocou para Thuram. O atacante segurou a bola, fez o giro e notou a passagem do italiano, que invadia a grande área. Ele recebeu e chutou, mas parou em defesa do goleiro Milinkovi?-Savi?.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Lautaro Martínez perdeu grande oportunidade de marcar. Bastoni ganhou de cabeça e a zaga do Torino afastou mal. A sobra ficou no meio da área com o argentino, que bateu de voleio para o gol, mas mandou por cima do travessão.

E foi aos 13 minutos que a Inter de Milão chegou ao terceiro gol. Após cruzamento para dentro da área, Lautaro Martínez cabeceou e o goleiro Milinkovi?-Savi? deu rebote. Thuram conseguiu a finalização e completou para o fundo das redes, fazendo o hat-trick e o terceiro da equipe no jogo.

Com o terceiro gol da Inter e o Torino com um jogador a menos, o ritmo de jogo entre as equipes abaixou. Mas o Torino não desistiu e conseguiu um pênalti aos 40 minutos, já que Calhanoglu cometeu pênalti. Vlasic foi para a cobrança no canto direito e converteu: 3 a 2.

Já nos acréscimos, Taremi ainda perdeu uma chance de ouro de fazer o quarto gol da Inter de Milão. Milinkovi?-Savi? deu rebote após chute de fora da área e Taremi finalizou cara a cara com o arqueiro, mas quem levou a melhor foi o goleiro, que espalmou para escanteio.

O Torino ainda tentou uma pressão final, mas não conseguiu empatar e, assim, a Inter de Milão saiu vitoriosa por 3 a 2.

Veja mais resultados do Italiano neste sábado: