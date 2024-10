'Ninguém me cobra mais do que eu mesmo': Weverton explica atual momento

Weverton, goleiro do Palmeiras, falou sobre a evolução ao longo da temporada após um início de ano marcado por irregularidades no gol alviverde.

O que aconteceu

O goleiro admitiu que teve um início de temporada abaixo do esperado, mas que atualmente atravessa um bom momento. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar no canal do UOL Esporte no YouTube.

Ninguém me cobra mais do que eu mesmo. Eu sou um cara que eu abro mão de muita coisa pra viver o que eu vivo. Eu abro mão das minhas férias. Para mim, férias, às vezes, é 10 dias, 12 dias. Às vezes, vai chegando as férias, eu discuto com a minha esposa: "mas a gente precisa ir para um lugar que tenha campo para eu treinar

Ela fala: "nem acabou o ano e já está pensando em treinar. Mas minha vida é essa. Então quando começa o ano, o início da temporada e as coisas não saem tão bem, você se questiona. Mas faz parte, eu sou um ser humano também, acho que o que eu entendi foi que é continuar trabalhando, continuar fazendo as mesmas coisas, que as coisas vão voltar ao normal, e elas voltaram. Diria até que elas até melhoraram muito mais. Hoje eu vivo um grande momento. Hoje tenho sido protagonista em bons jogos e isso é legal poder ajudar

