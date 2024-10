Jesus decide, Botafogo dispara na liderança e deixa Athletico à beira do Z4

Do UOL, no Rio de Janeiro

Novidade na seleção brasileira, o atacante Igor Jesus decidiu para o Botafogo, que venceu o Athletico em plena Ligga Arena, por 1 a 0, e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro com 60 pontos. Já os paranaenses, que comemoram seu centenário, ficaram em situação delicada e à beira da zona de rebaixamento com apenas 31 pontos.

Athletico traz boas lembranças a Jesus - Igor Jesus voltou a marcar no lugar onde fez seu primeiro gol como profissional. Revelado pelo Coritiba, ele atuou num Athletiba de 2019, pelo Campeonato Paranaense, e deixou o dele na vitória por 2 a 1 do Coxa, quando tinha apenas 17 anos.

Fim do jejum - O Botafogo não vencia o Athletico-PR na casa do adversário há 16 anos.

Torcida protesta - A torcida do Athletico protestou bastante no estádio. Eles entoaram um grito de "fora todo mundo!".

Próximos jogos - As equipes descansam agora na Data Fifa e, no retorno, o Athletico visita o Corinthians, no dia 17, na Neo Química Arena (SP), e o Botafogo recebe o Criciúma, no dia 18, no Nilton Santos (RJ).

O jogo

Precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento, o Athletico-PR iniciou o jogo cedendo muitos espaços ao Botafogo, algo que é fatal diante do líder do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Arthur Jorge rapidamente fez a leitura do jogo e passou a explorar os buracos da equipe paranaense. Foi assim que chegou ao 1 a 0 com Igor Jesus, após bela "achada" de Savarino. O placar momentâneo ficou barato diante de um anfitrião inofensivo.

No segundo tempo o jogo ficou mais equilibrado. O Botafogo iniciou tomando as rédeas e poderia ter ampliado com Luiz Henrique, mas ao decorrer do tempo, o Alvinegro foi recuando e o Athletico se encontrando em campo. O time da casa teve algumas boas oportunidades em chutes de fora da área e depois partiu para o abafa com muitas bolas alçadas na área. Os cariocas, porém, souberem se defender bem e garantiram a vitória.

Gols e lances

Gol do Botafogo! - Em um passe magistral de Savarino aos 13 minutos do primeiro tempo, Igor Jesus teve tranquilidade para chutar cruzado e rasteiro para abrir o placar para o Botafogo.

Luiz Henrique perde duas boas chances - Faltou capricho ao atacante alvinegro em duas oportunidades: uma no fim do primeiro tempo e outra no início do segundo. Aos 37 da etapa inicial, Savarino lançou o "Pantera Negra", que invadiu a área, chutou cruzado, mas a bola saiu. Já aos cinco da etapa final, ele recebeu lançamento dentro da área, dominou e chutou forte, mas foi parado com uma bela defesa do goleiro Mycael.

Athletico reage - O Athletico-PR reagiu e teve duas boas chances em chutes de fora da área: uma aos 23 do segundo tempo, com João Cruz, onde a bola passou rente à trave, e outra aos 27, com Mastriani, que John fez boa defesa.

Um balaço no travessão! - Aos 28, Savarino recebeu na intermediária e resolveu experimentar. O chute saiu um balaço que explodiu no travessão de Mycael.

ATHLETICO 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Competição: Campeonato Brasileiro (29ª rodada)

Data e hora: 5 de outubro de 2024, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Madson, Kaíque Rocha (ATH); Gregore, Danilo Barboza, Tiquinho Soares (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Igor Jesus, aos 13 minutos do primeiro tempo (BOT)

Athletico: Mycael, Madson, Kaíque Rocha, Gamarra (João Cruz) e Esquiavel; Gabriel (Praxedes), Erick e Zapelli (Nikão); Cuello (Julimar), Cannobio, Mastriani (Di Yorio). Técnico: Lucho González.

Botafogo: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Almada (Danilo Barboza); Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Arthur Jorge.