David Neres marca, Napoli bate o Como e continua líder isolado do Italiano

O Napoli segue na ponta do Campeonato Italiano. A equipe venceu o Como por 3 a 1 nesta sexta-feira, no estádio Diego Armando Maradona, pela sétima rodada da competição. Os gols do líder foram marcados por McTominay, Lukaku e David Neres, enquanto Gabriel Strefezza fez para os visitantes.

Com a vitória, o Napoli segue na liderança isolada da Serie A, com 16 pontos em sete jogos. O Como está no meio da tabela, sendo apenas o décimo colocado, com oito pontos em sete partidas.

O Napoli volta a campo pela competição apenas no dia 20 de outubro, domingo, fora de casa contra o Empoli, às 7h30 (de Brasília). Por sua vez, o Como receberá o Parma um dia antes, às 10h, também pelo Campeonato Italiano.

Os gols do jogo

O Napoli abriu o placar com incríveis 25 segundos de jogo. Romelu Lukaku achou McTominay dentro da área. O escocês chutou de pé direito e abriu o placar no estádio Diego Armando Maradona.

Porém, aos 42 minutos, o Como empatou. O brasileiro Gabriel Strefezza recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro Caprile para marcar.

Com cinco minutos da etapa final, o Napoli pressionou a saída de bola do Como, Oliveira roubou a bola e sofreu pênalti. Na cobrança, Romelu Lukaku recolocou a equipe de Nápoles na frente.

Por fim, aos 40 minutos do segundo tempo, Lukaku lançou David Neres, que saiu na cara do gol e fez o terceiro do Napoli.