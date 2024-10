CRB bate Paysandu de virada e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O CRB venceu de virada o Paysandu por 3 a 2, na noite desta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé. A vitória no confronto direto tirou o time alagoano da zona de rebaixamento.

Com 33 pontos, a equipe pulou para a 14ª colocação, com um a mais do que o Botafogo-SP, que tem dois jogos a menos e é o primeiro time no Z4. Já o Papão permaneceu com 33, na 15ª posição.

Agora, o CRB volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Guarani, às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Já o Paysandu enfrenta a Chapecoense, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no Estádio Rei Pelé.

O jogo

Após ter gol anulado por impedimento, o Paysandu não se acanhou e abriu o marcador, aos 20 minutos. Borasí ganhou de Falcão, invadiu a área e serviu para Jean Dias fazer 1 a 0.

Mesmo em casa, o CRB tinha dificuldades para levar perigo. Até que, aos 38, a equipe chegou ao gol de empate: após Gegê mandar na segunda trave, Anselmo Ramón escorou para o meio, a zaga rival não cortou e a bola morreu no fundo do gol.

No segundo tempo, o time da casa concluiu a virada, aos nove minutos. Hereda cortou para dentro, soltou um foguete e contou com o desvio antes de ir para o fundo do gol.

Pouco depois, aos 14, Labandeira teve apenas o trabalho de tirar de Matheus Nogueira para fazer 3 a 1. O Paysandu, em contrapartida, não desistiu e diminuiu a desvantagem, aos 21: após passe de Val Soares, Ruan Ribeiro rolou para o meio e Borasí balançou as redes.

Apesar da pressão dos visitantes, o CRB conseguiu frear a reação rival para conquistar uma vitória fundamental na briga pela permanência