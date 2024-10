Athletico-PR fecha preparação para pegar o Botafogo com mudança no meio-campo

Nesta sexta-feira, o Athletico-PR fechou a preparação para enfrentar o Botafogo, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Ligga Arena. Para a partida, o técnico Lucho González terá que mudar o meio-campo.

O argentino terá o desfalque de Christian, suspenso para o embate. Já Gabriel cumpriu punição na derrota para o Flamengo e pode voltar ao time titular.

Caso mantenha a formação de três zagueiros, o Athletico-PR deve ir a campo com: Mycael; Gamarra, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Lucas Esquivel, Erick, Gabriel e Cuello; Canobbio, Bruno Zapelli e Pablo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

O último treino começou com uma reunião pré-jogo e com atividades de fisioterapia e academia. Depois, sob comando de Lucho, os atletas realizaram um ensaio de bola parada, um treinamento tático e um trabalho com foco no posicionamento e em finalizações.

Com 31 pontos em 27 jogos, o Athletico-PR está na na 15ª colocação, com três a mais do que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O confronto contra o Botafogo está marcado para acontecer às 16h30 (de Brasília) desse sábado.