Sem Mbappé, França divulga lista de convocados para jogos da Liga das Nações

O treinador Didier Deschamps divulgou, nesta quinta-feira, a lista de convocados da seleção da França para as próximas partidas pela Liga das Nações. O destaque fica por conta de ausência de Kylian Mbappé, que ficou de fora para se recuperar de uma lesão.

O atacante francês machucou o bíceps femoral da coxa esquerda e desfalcou o Real Madrid no clássico contra o Atlético de Madrid no último sábado (29/09), pelo Campeonato Espanhol, e começou no banco de reservas contra o Lille, da França, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Outra ausência foi do volante N'Golo Kanté, que vinha sendo convocado depois de ficar dois anos longe da seleção, mas acabou ficou de fora por opção do treinador. Essa também foi a primeira lista depois do anúncio da aposentadoria do meia Antoine Griezmann do time nacional.

A França tem dois compromissos nesta data Fifa, pelas rodadas três e quatro da Liga das Nações. No dia 10 de outubro, quinta-feira, a equipe visita Israel, às 15h45 (de Brasília), na Bozsik Aréna, na Hungria. Em seguida, no dia 14, segunda-feira, a seleção francesa visita a Bélgica, às 15h45, no Estádio Rei Balduíno.

Os franceses estão na 2ª posição no grupo dois da liga A, com três pontos. A Itália lidera a chave, com seis tentos. A Bélgica, com os mesmos três pontos, e Israel, zerada na pontuação, completam o grupo.

Confira a lista completa dos convocados da França:

Goleiros: Alphonse Aréola (West Ham), Mike Maignan (Milan) e Brice Samba (Lens)



Defensores: Jules Koundé (Barcelona), Jonathan Clauss (Nice), Wesley Fofana (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern de Munique), William Saliba (Arsenal), Théo Hernandez (Milan) e Lucas Digne (Aston Villa)



Meias: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Lazio), Warren Zaire-Emery (PSG), Aurélin Tchouaméni (Real Madrid) e Manu Koné (Roma)



Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG), Randal Kolo Muani (PSG), Marcus Thuram (Inter de Milão), Bradley Barcola (PSG), Christopher Nkunku (Chelsea) e Michael Olise (Bayern de Munique)