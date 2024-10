Fla de Filipe Luís lembrou o de 2019? RMP e Arnaldo apontam semelhanças

Durante o Fim de Papo desta quinta (3), os comentaristas Renato Maurício Prado e Arnaldo Ribeiro disseram que o primeiro jogo do Flamengo de Filipe Luís fez com que eles se lembrassem do time comandado por Jorge Jesus em alguns momentos.

Arnaldo Ribeiro apontou que as funções dos laterais e a sincronia dos jogadores foram aspectos parecidos com os do celebrado time de 2019. Já RMP destacou a marcação alta e a movimentação intensa.

Eu assisti ao jogo ao lado da minha filha mais velha. Ela ia dar uma olhadinha e não conseguiu parar. Quando o Flamengo joga assim é demais. Ela pediu para reparar na sincronia de movimentos. E o Gabigol faz parte disso, embora esteja abaixo dos outros. Tem a memória. Quando tem Gerson, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, eles não precisam olhar ou dominar para jogar. Tem um movimento natural. O De La Cruz se encaixa. Além de tudo, a estrutura defensiva se parecia mais com aquilo que acontecia: um lateral direito que ia todas e um lateral esquerdo que fica e vai na boa - e era o próprio Filipe Luís. A vitória do jeito que foi, não pelo placar, depõe ainda mais contra o trabalho do Tite. É impressionante a diferença de um jogo para o outro.

Arnaldo Ribeiro

Com o Filipe Luís, acho que há esperança. Ele começou muito bem. É claro que não é o time do Jesus ainda, mas que lembrou em determinados momentos, lembrou: aquela movimentação intensa, a briga pela bola assim que perde, marcação no campo [de ataque]. No primeiro tempo, praticamente o Corinthians não respirou.

Renato Maurício Prado

