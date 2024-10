Patrocinadora de Palmeiras e Corinthians diz ter cumprido exigências e procura governo por retificação

Patrocinadora de Corinthians e Palmeiras, a Esportes de Sorte emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira, logo após não ter aparecido na lista de casas de apostas liberadas a operar em território nacional após o dia 11 de outubro. A empresa acredita que houve um erro por parte do governo.

Em nota, a Esportes de Sorte alega ter cumprido todas as exigências do Ministério da Fazenda e afirma que entregou a documentação necessária dentro dos prazos estabelecidos.

A empresa, ainda, disse que já entrou em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas para a retificação e que suas atividades "sempre ocorreram em conformidade com o Governo Federal".

Segundo o ministro Fernando Haddad, as casas de apostas que não conseguirem autorização para operar no país vão ser retiradas do ar a partir do dia 11 de outubro, quando as chamadas 'bets' serão regulamentadas e enfrentarão uma rigorosidade maior.

A Esportes da Sorte é a patrocinadora máster de Corinthians, Athletico-PR e Bahia, além de ser parceira do Grêmio e da equipe feminina do Palmeiras. Veja abaixo, na íntegra, a nota divulgada pela empresa:

"Nosso compromisso sempre foi com a transparência e em favor da regulamentação, tanto é que o Grupo Esportes da Sorte cumpriu com todas as exigências das portarias SPA/MF Nº 827/2024 e SPA/MF Nº 1.475/2024 e entregou toda a documentação correspondente dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas portarias. Já estamos em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas para solicitar maiores esclarecimentos, uma vez que não existe qualquer impedimento legal para a continuidade da nossa atividade, que sempre ocorreu em conformidade às normas do Governo Federal".

Outros clubes afetados

Além da Esportes da Sorte, outras casas de apostas que patrocinam clubes do futebol brasileiro não apareceram na lista de bets autorizadas. A Stake, patrocinadora máster do Juventude, não consta entre as empresas regulamentadas.

A Reals (Amazonas e Coritiba), Dafabet (Guarani) e Betvip (Sport) também estão ausentes na lista divulgada pelo Ministério da Fazenda. Assim como a Esportes da Sorte, estas casas de apostas precisam conseguir a autorização para continuarem funcionando após o dia 11 de outubro.

Casas de apostas autorizadas

Em contrapartida, algumas casas de apostas ligadas a clubes brasileiros e até à CBF já conseguiram a permissão da SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). A Betano, patrocinadora do Campeonato Brasileiro e do Atlético-MG, está devidamente regulamentada.

A Superbet (São Paulo e Fluminense), Blaze (Santos), Pixbet (Flamengo), Parimatch (Botafogo) e Novibet (Fortaleza) são outras das 193 casas de apostas que possuem a autorização para operar no Brasil.