De 'frangueiro a milagreiro', Hugo renasce no Corinthians após crise no Fla

Hugo Souza se reinventou no Corinthians e deixou a fama de "frangueiro" do Flamengo para trás.

O que aconteceu

Hugo Souza reencontra o Flamengo nesta quarta-feira (2) em um patamar completamente diferente no Corinthians. A experiência no Chaves de Portugal representou uma virada na carreira.

Emprestado pelo Flamengo, Hugo está há quatro meses no Timão e já é um dos líderes do elenco. Aos 25 anos, o goleiro é tido como exemplo de dedicação no dia a dia e impressiona pelos milagres em campo.

Esse cenário está muito além do que se via no Rubro-Negro, onde o "Neneca" pintou na base cercado de expectativa e deixou o sucesso subir à cabeça. Ele admite isso a quem cuida de sua carreira atualmente.

Hugo ganhou duas Copinhas no Flamengo e foi convocado por Tite para a seleção brasileira antes mesmo de estrear como profissional do Flamengo.

A primeira sequência no Rubro-Negro apareceu em 2020, quando o elenco convivia com uma onda de covid-19. No primeiro jogo, ele já foi eleito o melhor em campo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

Novo contrato, um carro de R$ 400 mil de presente dos empresários e a titularidade com título ao término da temporada. Tudo parecia bem.

A situação mudou a partir de um erro contra o São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele tentou um drible e "deu" o gol para Brenner.

O atleta apresentou problemas de indisciplina, como atrasos e desrespeito com profissionais do clube. Outros "frangos" apareceram em campo, e a torcida flamenguista o botou como alvo.

Em 2022, com Paulo Sousa, Hugo jogou menos. O prestígio acabou sob o comando de Dorival Júnior. Diego Alves recuperou espaço e depois veio Santos. Hugo Souza estava no fim da fila.

Sem lugar no Flamengo, Hugo acabou emprestado para o Chaves (POR) em julho de 2023. O goleiro ia para uma realidade distante da que havia vivido desde a base.

Em Portugal, Hugo Souza conviveu com a falta de estrutura, pouca torcida e a lanterna do campeonato. Mesmo assim, se destacou e até defendeu três pênaltis em um mesmo jogo contra o Benfica.

A principal notícia veio extracampo. Hugo contratou uma empresa de mentoria e entende que se reencontrou ao cuidar de sua saúde mental.

Acho que já consegui me reerguer a partir do momento que vou para o futebol europeu, e me destaco, mesmo em um contexto menor. Isso é mentalidade de quem quer vencer, crescer na vida. Coloquei isso na cabeça. Minha grande mudança foi a mentalidade, de menino para homem. Entender que futebol é minha vida, a quem eu devo tudo. Preciso dar valor a ele, acima de tudo. Isso fez eu estar aqui hoje.

Hugo Souza, na chegada ao Corinthians

Em alta no Corinthians e mais maduro, Hugo Souza revê o Flamengo nesta quarta-feira (2), pela ida das semifinais da Copa do Brasil no Maracanã. O "Neneca" ficou para trás.

E o contrato?

O Corinthians vai pagar R$ 500 mil novamente para poder utilizar Hugo Souza contra o Flamengo. A multa está prevista no contrato de empréstimo.

O presidente Augusto Melo prometeu comprar o goleiro antes da semifinal, mas se confundiu sobre o prazo. A aquisição só poderá ocorrer a partir de 10 de outubro.

O Timão deve comprar Hugo Souza por 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) antes do jogo de volta da semifinal, no dia 20 de outubro.