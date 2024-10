'Filipe Luís vai separar amizade de treinador', elogia RMP

Em participação no Fim de Papo desta terça (1), o colunista Renato Maurício Prado elogiou a primeira entrevista coletiva de Filipe Luís como treinador do Flamengo.

Na opinião de RMP, o novo técnico parece muito preparado para a função. Além disso, o jornalista acredita que ele conseguirá separar o lado profissional das amizades com os ex-companheiros de clube.

Acho que o Filipe Luís quer mandar um recado para a caçarola: "Só vai jogar quem estiver bem". Se ele fizer isso começando com o Gabriel no banco de reservas, o Gabriel vai fica p? da vida com ele. Aliás, o Filipe Luís disse isso, que iria dirigir um time de amigos, mas que os amigos precisavam saber que seriam tratados como profissionais. Amigo é uma coisa e o trabalho como treinador é outra. [...] Estou muito curioso para a primeira escalação, que vai dar o tom de quão duro será o Filipe Luís no comando do Flamengo. Ele garantiu que vai ser um time ofensivo, reto. [...] Estou otimista com o Filipe Luís. Ele é muito inteligente, preparado e vai separar amizade e treinador.

Renato Maurício Prado

Zubeldía no Boca? Casares não crê em saída do treinador, diz Marília Ruiz

Em conversa com Marília Ruiz, o mandatário tricolor não negou a procura do Boca, mas disse que não acredita que o negócio se concretize. De acordo com a TV argentina TyC Sports, o técnico argentino já teria procurado os advogados para deixar o São Paulo.

