Com gol no Majestoso, André Silva volta a marcar pelo São Paulo após mais de mês

Na tarde do último domingo, o São Paulo bateu o Corinthians e garantiu sua segunda vitória no Majestoso nesta temporada. O Tricolor superou o rival por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas abriu o placar de pênalti no clássico, enquanto Arboleda ampliou a vantagem são-paulina aos 30 minutos do segundo tempo. Yuri Alberto descontou para o time alvinegro, mas André Silva selou a vitória tricolor ao anotar o terceiro nos acréscimos.

O gol foi importante para o São Paulo, mas também acabou sendo fundamental para André Silva, que colocou fim em um jejum de um mês e 20 dias sem balançar as redes.

A última vez que André Silva havia marcado um gol com a camisa são-paulina foi no dia 11 de agosto. O camisa 17 foi às redes aos 15 minutos da primeira etapa na vitória magra de 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no Morumbis, pela 22ª rodada da Série A.

Em seguida, o centroavante passou nove partidas sem anotar gols. Neste período, porém, ele foi titular em apenas três desses jogos, sendo que nos outros seis saiu do banco de reservas e somou poucos minutos em campo.

Na partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Nacional-URU, por exemplo, André Silva entrou aos 45 minutos do segundo tempo. Depois, na derrota para o Fluminense no Brasileirão, teve apenas três minutos. Já contra o Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, saiu do banco aos 42? da etapa final.

Já contra Cruzeiro e Internacional, pelas 26ª e 27ª rodadas do Brasileiro, respectivamente, o atacante recebeu duas oportunidades entre os titulares da equipe, mas não conseguiu ir às redes.

Ainda assim, mesmo com poucos minutos, o camisa 17 vem provando seu valor no São Paulo. No jogo de volta contra o Botafogo na Libertadores, por exemplo, deu a assistência para o gol de Calleri. Agora, marcou em um clássico importante e procura mais minutos.

André Silva foi contratado pelo São Paulo em março deste ano. O atacante é atualmente reserva da equipe, uma vez que Calleri é o titular. Ao todo, o jogador já disputou 35 partidas, com seis gols marcados e três assistências distribuídas.

O São Paulo de André Silva, agora, volta a campo apenas neste sábado, em compromisso válido pela 29ª rodada do Brasileirão. O Tricolor visita o Cuiabá a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.