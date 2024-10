Bienal de SP e São Silvestre celebram parceria com treino aberto no Pavilhão Ciccillo Matarazzo

Uma parceria entre a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre e a Fundação Bienal de São Paulo começou a ser celebrada na última semana. No dia 28 de setembro, foi realizado um treino aberto no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, fruto da união de forças entre as instituições, marcando o início de uma programação que irá de setembro a dezembro.

Neste sábado, o treino foi considerado uma corrida simbólica, integrando frequentadores do Parque Ibirapuera e atletas participantes da São Silvestre em uma atividade que promoveu o encontro entre o esporte e cultura. O treino foi o primeiro passo para uma série de eventos que culminará na maior Expo de Corrida da América Latina, que ocorrerá entre os dias 27 e 30 de dezembro, no Pavilhão da Bienal de São Paulo.

O treino foi realizado com organização técnica da Vega Sports. A maior Expo de Corrida da América Latina será realizada no mesmo período em que os 37.500 corredores retirarão seus assessórios e roupas para a Corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro.

A parceria entre a Fundação Bienal de São Paulo e a Corrida de São Silvestre busca democratizar o acesso dos corredores à cultura e despertar o interesse de novos públicos. Além disso, as partes esperam que a união de forças ajude na expansão da marca da São Silvestre pela cidade.