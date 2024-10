Fifa anuncia cidades-sede e estádios do Mundial de Clubes 2025

No último sábado, a Fifa anunciou as cidades-sede e os 12 estádios que receberão confrontos válidos pelo Mundial de Clubes de 2025. Com um novo formato, o torneio acontecerá nos EUA e contará com a presença de seis equipes sul-americanas: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Boca Juniors, River Plate e uma vaga ainda pendente.

Agora com 32 clubes, que representam os mais bem-sucedidos das seis confederações continentais nos últimos quatro anos, o Mundial de Clubes terá um total de 63 partidas disputadas, espalhadas por diversas regiões do país norte-americano.

Os times serão divididos em oito grupos de quatro, onde apenas os dois melhores colocados de cada chave avançarão às oitavas de final. A partir desta etapa da competição, o formato será mata-mata.

A nova divisão de vagas ficou disposta da seguinte forma: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para as Américas do Norte e Central, quatro para a África, quatro para a Ásia, uma para a Oceania e para o representante do país-sede.

Confira a lista de estádios e cidades que sediarão o Mundial de Clubes 2025

Metlife - Nova Jersey



Lincoln Financial - Filadélfia



Audi Field - Washington DC



TQL Stadium - Cincinnati



Bank of American Stadium - Charlotte



Mercedez-Benz Stadium - Atlanta



Geodis Park - Nashville



Inter & CO - Orlando



Camping Word - Orlando



Hard Rock Stadium - Miami



Lumen Field - Seattle



Rose Bowl - Los Angeles