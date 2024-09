Corinthians ganha três desfalques para jogo contra o Internacional; confira

A derrota para o São Paulo por 3 a 1 no último domingo também fez estragos para o duelo contra o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta de advertências da arbitragem, o Corinthians ganhou três desfalques para o importante confronto diante do Colorado.

Fagner, André Ramalho e Ángel Romero estão fora do jogo contra o Internacional. Os dois primeiros por expulsão e o último por acúmulo de cartões amarelos.

Fagner foi expulso no final do primeiro tempo do Majestoso por pênalti em Calleri. O camisa 23 pisou no atacante argentino dentro da área e recebeu segundo cartão amarelo do árbitro Rafael Rodrigo Klein.

Já André Ramalho foi mandado mais cedo para o vestiário por cotovelada em Luciano, no início do segundo tempo. O jogador são-paulino ficou caído no gramado após a ação e o juiz optou pelo cartão vermelho depois de revisar a jogada no VAR.

Romero, por sua vez, recebeu cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo, por reclamação. Assim, o camisa 11 acabou suspenso já que estava pendurado com duas advertências.

No lugar de Fagner, a tendência é que Matheuzinho ganhe espaço na lateral, como de costume. Sem André Ramalho, o favorito para herdar a posição na zaga é Gustavo Henrique, enquanto Félix Torres corre por fora.

No ataque, a dúvida é maior. Como Talles Magno está machucado, Héctor Hernández e Memphis Depay são as principais opções do setor. O primeiro não vem tendo alta minutagem, enquanto o segundo ainda não está no ritmo de jogo ideal para começar jogando. Pedro Raul, Pedro Henrique e Giovane são outras alternativas, mas com menos prestígio.

A boa notícia para o corintiano é que o Inter também tem desfalques importantes. Borré, Mercado e Agustín Rogel estão machucados, enquanto Fernando está suspenso para o duelo.

O jogo está marcado para o próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Enquanto o Corinthians luta contra a zona de rebaixamento, o Internacional busca vaga no G-6.