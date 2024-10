Com volta de Mbappé, Real Madrid divulga relacionados para partida com o Lille pela Liga dos Campeões

O Real Madrid divulgou na manhã desta segunda-feira os relacionados para a partida contra o Lille, marcada para esta terça-feira, pela Liga dos Campeões. A grande novidade na lista é o retorno de Kylian Mbappé.

O francês sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, na partida diante do Alavés, disputada na última terça-feira. Assim, a única partida em que Mbappé desfalcou o Real Madrid foi no clássico contra o Atlético de Madrid, no último domingo.

Os brasileiros Éder Militão, Rodrygo, Vinicius Júnior e Endrick também estão à disposição para a partida válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Por outro lado, Ancelotti não poderá contar com o goleiro Courtois, que foi diagnosticado com uma lesão na perna esquerda nesta segunda-feira. Ceballos, Alaba e Brahim Díaz seguem fora.

Lille e Real Madrid se enfrentam no Stade Pierre-Mauroy nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Na estreia nesta edição da Liga dos Campeões, os espanhóis venceram o Stuttgart 3 a 1.

Veja todos os relacionados

Goleiros: Lunin, Fran González e Sergio Mestre

Defensores: Carvajal, Éder Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger, Mendy e Jacobo

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchoumeni e Arda Guller

Atacantes: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo e Endrick